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Sivas'ta Zorlu Kış Koşullarında Karla Mücadele Devam Ediyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde karla mücadele ekipleri, 3 metreyi bulan kar kalınlığıyla zorlu şartlarda köy yollarını açmak için gece gündüz çalışıyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:55
Sivas'ta Zorlu Kış Koşullarında Karla Mücadele Devam Ediyor

Sivas'ta Zorlu Kış Koşullarında Karla Mücadele Devam Ediyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, karla mücadele ekipleri, zorlu kış şartlarının hüküm sürdüğü bölgelerde kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor. Son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle kırsalda yaşayan vatandaşları olumsuz şekilde etkiliyor.

Ulaş İlçe Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 3 metreye ulaştığı bazı bölgelerde gece gündüz mücadele vererek kapanan köy yollarını açmak için büyük bir gayret içindeler.

Çevirme köyü muhtarı Hasan Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin ilçeye 32 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirterek, “Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor” dedi. Kar kalınlığının yer yer iş makinesinin boyunu aştığını ifade eden Gül, “Fırtınadan dolayı kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgeler var. Ekiplerimiz yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ekipler, zorlu kış şartlarının hakim olduğu bölgelerde, kardan kapalı köy...

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ekipler, zorlu kış şartlarının hakim olduğu bölgelerde, kardan kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor.

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