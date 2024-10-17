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Sivas'taki Depremlere İlişkin Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sivas'taki depremlerle ilgili olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:04
Sivas'taki Depremlere İlişkin Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

Sivas'ta İki Deprem Meydana Geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas'ta yaşanan 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Olumsuz Bir Durum Yok

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Bu süreçte depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

AFAD Ekipleri Saha Taramasına Başladı

Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili tüm kuruluşların ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını ifade ederek, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun," ifadesini kullandı.

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