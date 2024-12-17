DOLAR
34,99 -0,14%
EURO
36,71 0,06%
ALTIN
2.972,67 0,22%
BITCOIN
3.751.339,21 -1,14%

Sivas'taki Hobbit Evleri Karla Kaplandı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı, 'Hobbit Evleri'ni beyaz bir örtüyle kaplayarak göz alıcı manzaralar oluşturdu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:37
Sivas'taki Hobbit Evleri Karla Kaplandı

Sivas'ta Kar Yağışı Sonrası Büyüleyici Manzaralar

Sivas'ta devam eden kar yağışı, Sivas Belediyesi tarafından inşa edilen 'Hobbit Evleri'ni etkisi altına aldı. 'Yüzüklerin Efendisi' filminden esinlenerek yapılan bu yamaç evleri, beyaz örtüyle kaplanarak göz alıcı bir görüntü sundu.

Soğuk Hava Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Kar yağışının ardından hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sivas Belediyesi ekipleri, kar yağışının ardından hızla temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Paşabahçe Mesire Alanı'nda Kartpostallık Manzara

Bunun yanı sıra, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'nda da Abiye, 'Hobbit Evleri' ile tarihi kent meydanının karla kaplanması, ziyaretçilere kartpostallık görüntüler sunmakta.

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından park ve bahçeler beyaza büründü.

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından park ve bahçeler beyaza büründü.

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından park ve bahçeler beyaza büründü.

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından park ve bahçeler beyaza büründü.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kamu Başdenetçisi Akarca, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
2
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
3
AYM, 10 Siyasi Partinin 2020 Hesaplarını Onayladı
4
Artvin'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
Meksika'da Yüzden Fazla Polis Gözaltına Alındı: Yetki Kötüye Kullanımı İddiaları
6
Nevşehir'de Jandarmayla Yaşlı Sürücü Arasındaki Gülümseten Diyalog
7
Zelenskiy, Kuzey Koreli Askerlerin Savaş Görüntülerini Paylaştı

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!