Sivas'taki Hobbit Evleri Karla Kaplandı

Sivas'ta Kar Yağışı Sonrası Büyüleyici Manzaralar

Sivas'ta devam eden kar yağışı, Sivas Belediyesi tarafından inşa edilen 'Hobbit Evleri'ni etkisi altına aldı. 'Yüzüklerin Efendisi' filminden esinlenerek yapılan bu yamaç evleri, beyaz örtüyle kaplanarak göz alıcı bir görüntü sundu.

Soğuk Hava Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Kar yağışının ardından hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sivas Belediyesi ekipleri, kar yağışının ardından hızla temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Paşabahçe Mesire Alanı'nda Kartpostallık Manzara

Bunun yanı sıra, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'nda da Abiye, 'Hobbit Evleri' ile tarihi kent meydanının karla kaplanması, ziyaretçilere kartpostallık görüntüler sunmakta.

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından park ve bahçeler beyaza büründü.

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından park ve bahçeler beyaza büründü.