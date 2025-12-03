Sivas Vakıflar'dan Engelliler Günü'nde Gökmedrese Vakıf Müzesi Etkinliği
Etkinlik ve program
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Genel Müdürlük imkânlarından yararlanan engelli vatandaşlara yönelik özel bir program düzenledi.
Programda yemek ikram edildi ve katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.
Etkinliğin ardından engelli bireyler Gökmedrese Vakıf Müzesini gezerek vakıf kültürü, tarihi eserler ve vakıf medeniyetine ilişkin bilgiler edindi.
Etkinlikte konuşan Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, toplumun her kesimine yönelik faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti.
