Sivas ve Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

Sivas ve Antalya'da Uyuşturucu İle Mücadele Operasyonu

Sivas ve Antalya illerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda toplam 10 zanlı tutuklandı. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süren teknik ve fiziki takiplerin ardından önemli bir operasyon düzenledi.

Operasyonun Detayları

Yapılan operasyonda, 19 parça halinde yaklaşık 74 bin 79 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 1263 sentetik ecza, 3 uyuşturucu hap, 37.16 gram esrar, 3 adet tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 134 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yakalanan Şüpheliler

Operasyon sırasında toplamda 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve bu kişiler Sivas ve Antalya'da gerçekleştirilen uygulamalarla yakalandı. Sivas Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.