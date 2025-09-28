Sivas Zara'da traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Kaza Belentarla köyü mevkisinde gerçekleşti
Sivas'ın Zara ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, Veli Yaşar (39)'ın kullandığı, henüz plakası öğrenilemeyen traktörün Belentarla köyü mevkisinde devrilmesi sonucu meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Volkan Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından Zara Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.