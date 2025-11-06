Sivaslı Reyhan İzmir'de Trigeminal Nevraljide Şifa Buldu

28 yaşındaki Reyhan Yiğitsoy, yıllarca süren yoğun ağrı ataklarının ardından Medicana Sağlık Grubu'nda yapılan başarılı cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu. Reyhan, "Şu an çok iyiyim, korkusuzca yaşamak çok güzel bir şey" diye konuştu.

Tanı ve yıllarca süren tedavi

Reyhan Yiğitsoy, 2021 yılında bir sabah yüzünün sol tarafında ani bir çekme hissiyle uyandığını anlattı. "Görünürde bir şey yoktu ancak felç geçirdiğim endişesiyle hemen bir nöroloji polikliniğine başvurdum. Orada yapılan tetkikler sonucu da trigeminal nevralji tanısı aldım" dedi.

Yıllarca ilaç tedavisi ve çeşitli girişimler denendi. "Çeşitli ilaç tedavileri uygulandı. Ancak buna rağmen ağrılarımın şiddeti arttı. İki kez radyofrekans yapıldı ama fayda sağlamadı. İlaç tedavilerine sürekli eklemeler, çıkarmalar oldu. Kullandığım ilaçlardan ve şiddetli atak geçirmelerden sonra çenem kitlendi ve artrosentez yaptırmam gerekti. Uzun bir dönem gece plağı kullanmak zorunda kaldım. İlaçlara rağmen ağrılarım geçmeyince bir algoloğa başvurdum. Algolog tek şansımın ameliyat olduğunu ve başka türlü tedavi olamayacağımı söyledi" diye tedavi sürecini anlattı.

Yapay zekadan araştırdılar

Tatil için kız kardeşinin yanına gittiğinde geçirdiği atak, tedavi sürecinin yön değiştirmesini sağladı. "Ben hastalığı kabullendiğim için ekstra bir araştırmaya girmemiştim. Ancak kız kardeşim yapay zeka üzerinden 'Bu alanda en iyi hekim kimdir?' diye bir araştırma yaptığında ilk sırada Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun'u görmüş. Bunun üzerine Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun ile iletişime geçtik. Ertesi gün de hastaneye geldik. Sonrasında ameliyat için uygun olup olmadığıma bakıldı. Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun ameliyat için uygun olduğumu söyledi. Bir ay sonra da ameliyat oldum" ifadelerini kullanan Reyhan Özdemir süreci aktardı.

Ameliyat ve yaşam kalitesinde iyileşme

Reyhan, hastalığı döneminde günde 4-5 kez atak geçirdiğini, çenesinin kitlendiğini ve günlük aktivitelerde sürekli endişe taşıdığını söyledi. "Yemek yerken, duş alırken atak geçirme endişesi yaşıyordum. Şu an çok iyiyim. Korkusuzca yaşamak çok güzel bir şey... Çünkü hastalık nedeniyle günlük hayatımda, sosyal hayatımda tamamen bitmişti. Yemek yemeye bile korkuyordum. Düzgün bir şekilde uyuyamıyordum. Korkmadan yaşayabilmenin ne demek olduğunu, Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun sayesinde yeniden hatırladım. Kendisine teşekkür ederim" dedi.

Uzman açıklaması: Trigeminal nevralji ve tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, trigeminal nevraljiyi şu sözlerle tanımladı: "Trigeminal nevralji, kafa ve yüz bölgesine uyarı götüren sinirlerden biri olan Trigeminal (5. Sinir) sinirin herhangi bir sebeple etkilenmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Toplumda 'delirten hastalık' veya 'intihar hastalığı' olarak bilinir. Beyincik damarlarının bu sinire basısı ile ortaya çıkan bu hastalıkta, üst ve alt çene, yanak ve göz bölgesinde ağrı şikayetleri oluşturabilir. Yüz yıkama, diş fırçalama, yemek yeme veya traş olma gibi faaliyetler ağrının tetiklenmesine neden olabilir. Çoğu hasta bu nedenle ilk olarak diş hekimine başvurur."

Prof. Dr. Uçkun, tedavi yaklaşımını şöyle özetledi: "Trigeminal nevralji hastalığının tedavisi ilk olarak ilaçla başlar. Uzun süre ilaç tedavisi fayda sağlayabilir. İlaç tedavisinin işe yaramadığı durumlarda; radyofrekans ile siniri düşük ısıda yakma, Gama Knife Işın, gliserol enjeksiyon ve cerrahi tedavi seçenekleri de bulunmaktadır. Bu yöntemler içinde cerrahi tedavi ilaç tedavisinden sonra en etkin ve en kalıcı tedavi yöntemidir. Başarı oranı yüzde 90'ların üzerindedir."

Reyhan Yiğitsoy'un vakası, doğru uzman ve uygun cerrahinin hastanın yaşam kalitesini nasıl hızla iyileştirebileceğine ilişkin örnek oluşturdu. Genç kadın şimdi günlük yaşamına korkusuzca geri döndüğünü belirtiyor.

REYHAN YİĞİTSOY, MEDİCANA SAĞLIK GRUBU BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ BÖLÜMÜ’NDEN PROF. DR. ÖZHAN MERZUK UÇKUN’UN YAPTIĞI BAŞARILI OPERASYON SAYESİNDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU.