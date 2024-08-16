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Sivasspor, Jan Bieganski ile Anlaştı

Net Global Sivasspor, genç Polonyalı futbolcu Jan Bieganski'yi kadrosuna kattı. İmza törenine kulüp başkanı katıldı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 23:09
Sivasspor, Jan Bieganski ile Anlaştı

Sivasspor'dan Transfer Hamlesi: Jan Bieganski

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Polonyalı futbolcu Jan Bieganski'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yayımlanan açıklamaya göre, transfer çalışmaları kapsamında Sivasspor, 21 yaşındaki ön libero ile anlaşma sağladı.

İmza Töreni ve Detaylar

Sivas'a gelen Bieganski, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, kendisini 3 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Jan Bieganski Kimdir?

Polonya'nın Krakow şehrinde 4 Aralık 2002'de dünyaya gelen Jan Bieganski, futbol kariyerine GKS Tychy altyapısında başlamıştır. Geçen sezon ise Lechia Gdansk formasıyla sahada yer almıştır.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Polonyalı futbolcu Jan Bieganski'yi...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Polonyalı futbolcu Jan Bieganski'yi renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Polonyalı futbolcu Jan Bieganski'yi...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Polonyalı futbolcu Jan Bieganski'yi renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Polonyalı futbolcu Jan Bieganski'yi...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Polonyalı futbolcu Jan Bieganski'yi renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Polonyalı futbolcu Jan Bieganski'yi...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Polonyalı futbolcu Jan Bieganski'yi renklerine bağladı.

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