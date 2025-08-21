Siverek'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, adliyeye getirilen iki şüpheliye düzenlenen silahlı saldırıda Y.S. (44) ve N.S. (39) yaralandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, daha önce karıştıkları bir olay nedeniyle zorla mahkemeye getirilme kararı bulunan iki şüpheli, jandarma ekiplerince Siverek Adliyesine getirildi. İşlemlerinin ardından jandarma aracına bindirilen Y.S. ve N.S., henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan iki kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. N.S.nin hayati tehlikesi bulunduğu için hastaneden Şanlıurfaya sevk edildi.

Soruşturma ve Yetkililerin Müdahalesi

Siverek Kaymakamı Salih Sak, olay yerinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Soruşturma sürüyor; yetkililer, saldırganların kimliklerinin tespitine ve yakalanmasına yönelik operasyonu sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis, olay yerinde çalışma yaptı. Siverek Kaymakamı Salih Sak (ortada), olay yerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.