Siverek'te Asri Mezarlıkta Bebek Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Asri Mezarlıkta gömülmemiş bebek cesedi bulundu; cenaze morga kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 19:54
Olayın Detayları

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Ayvanat Mahallesi'ndeki Asri Mezarlıkta bir bebek cesedi bulundu. Aile kabristanını ziyarete giden bir kadın, eşinin mezarının yanında gömülmemiş bir bebek cesedi fark etti.

Kadın, cesedin hayvanlardan zarar görmemesi için geçici olarak toprağa gömülmesi yönünde karar aldı ve durumu yakınlarına bildirdi.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemenin ardından, bebeğin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, bebeği mezarlığa bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için soruşturma başlattı ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.

