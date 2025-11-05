Siverek'te Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı — Vali Hasan Şıldak Katıldı

Vali Hasan Şıldak'ın katılımıyla Siverek'te düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele Mahalle Toplantısı'nda eğitim ve uyuşturucu ile mücadele ele alındı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 20:01
Siverek'te 'Bağımlılıkla Mücadele' Mahalle Toplantısı Düzenlendi

Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Mahalle Toplantısı Siverek ilçesinde gerçekleştirildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, eğitim-öğretim faaliyetlerini değerlendirmek ve toplantıya katılmak üzere sabah saatlerinde Siverek'e geldi.

İlçe değerlendirmesi ve ilk görüşmeler

Vali Şıldak, ilk olarak Kaymakamlıkta tüm ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla bir araya geldi. Eğitim-öğretim değerlendirme toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Ardından Ayvanat Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri İlk ve Ortaokulu bahçesinde mahalle sakinleri, muhtarlar ve kurum amirleriyle toplantı yapıldı.

Kaymakam Salih Sak'ın mesajı

Siverek Kaymakamı Salih Sak toplantıda madde bağımlılığıyla mücadele kararlılığını vurgulayarak şunları söyledi: “13 yıllık görevimde bana ‘En çok zorlandığınız anlar nelerdir?’ diye sorsalar, inanın büyük asayiş olayları, sosyal yardımlar, hatta tarımsal afetler ya da depremler değil; bir annenin evladıyla yaşadığı imtihan beni en çok zorlamıştır. Karşımızda bir annenin çaresizliğini görmek, bizleri derinden etkilemiştir.”

Vali Şıldak'ın uyarıları ve UYUMA tanıtımı

Toplantıda konuşan Vali Hasan Şıldak, uyuşturucuyla mücadelenin aile, okul ve toplum iş birliğiyle yürütülmesi gerektiğini belirtti ve vatandaşlara şu çağrıda bulundu: “Bu zararlı alışkanlıkla toplum olarak birlikte mücadele etmeliyiz. Her birimiz bu konuda bir polis gibi dikkatli olmalı, bir uyuşturucu satıcısı ya da teşvik edici bir durum fark ettiğimizde vakit kaybetmeden kolluk kuvvetlerine bildirmeliyiz. Bu, bir vatandaşlık görevidir.”

Vali Şıldak ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ‘UYUMA’ uygulaması hakkında bilgi verdi.

Eğitim değerlendirmesi ve hedefler

Programın devamında Vali Şıldak, Siverek Kültür Merkezinde okul idarecileri ve öğretmenlerle buluşarak eğitimdeki genel durumu ele aldı. Gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa’da her ay farklı ilçelerde gerçekleştirdiğimiz eğitim ve değerlendirme toplantımızı bu ay Siverek’te Kaymakamlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Toplantımızda ilimizin eğitimdeki özellikleri, temel sorunları ve çözüm önerilerini ele aldık. Çok verimli ve güzel bir toplantı oldu” dedi.

Şanlıurfa'nın yaklaşık 700 bin öğrencisiyle Türkiye’nin en genç ili olduğunu hatırlatan Şıldak, eğitimin öncelikli konuları arasında devamsızlık, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitime erişimi, okul öncesi okullaşma oranlarının artırılması, taşımalı eğitim, okul yenileme ve destekleme çalışmalarının bulunduğunu söyledi. Ayrıca iyi uygulama örneklerinin desteklenmesi ve hedeflerine ulaşan eğitimcilerin ile öğrencilerin ödüllendirilmesinin gündemde olduğunu belirtti.

Çalışma anlayışı ve ilçeye övgü

Şıldak, çalışma modelinin eleştiriye açık olduğunu vurgulayarak, “Çalışma modelimizin en önemli özelliği her türlü eleştiriye açık olmasıdır. Yenilenen bir anlayışla eksikliklerimizden arınarak daha iyi hale gelmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Vatandaşların ve velilerin desteğiyle eğitimin kalite ve standartlarının yükseldiğini aktaran Şıldak, “Siverek ilçemizi eğitimdeki başarılı çizgisi ve gösterdiği süreklilikten dolayı tebrik ediyorum. Tüm ilçelerimizde bir heyecan dalgası mevcut. Bu heyecanı sürdürmek, güçlendirmek ve takip etmek bizim görevimizdir” diye konuştu.

