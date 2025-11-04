Siverek'te Çiğköftecide Sadaka Kutusu Çalındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kadın, çocuğuyla girdiği çiğköfteciden tezgahtaki para dolu sadaka kutusunu çaldı; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:33
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kadın, çocuğuyla birlikte girdiği çiğköftecide tezgahta bulunan sadaka kutusunu çaldı.

Olay, Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir çiğköftecide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kadın, çocuğuyla birlikte işyerine girdi. Tezgahta duran sadaka kutusunu fark eden kadın, çevreyi kontrol ettikten sonra, kimsenin olmadığı sırada para dolu kutuyu alarak hızlıca dışarı çıktı.

Kadının hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde kadının rahat tavırları dikkat çekerken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

