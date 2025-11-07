Siverek'te faili meçhul cinayet aydınlatıldı: 2 şüpheli gözaltında

Siverek'te faili meçhul cinayet aydınlatıldı

6 Kasım olayında 2 zanlı yakalandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 6 Kasım tarihinde Siverek-Adıyaman karayolunda ölü bulunan K.Y. ile ilgili soruşturma, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu sonuca ulaştı.

Yürütülen teknik ve saha çalışmaları neticesinde olayın şüphelileri olduğu tespit edilen Z.A. ve K.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir" ifadesine yer verildi.

