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Siverek'te Tüfek Saçması Olayında 6 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 00:03
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 00:19
Siverek'te Tüfek Saçması Olayında 6 Kişi Yaralandı

Siverek'te Yaşanan Tüfek Olayı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Abdalağa Mahallesi Said-i Nursi Bulvarı'nda meydana gelen üzücü bir olayda, bir otomobilin camına isabet eden tüfek saçması, araçta bulunan altı kişinin yaralanmasına neden oldu.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

Henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında çıkan tartışma, aniden kavgaya dönüşerek silahlı bir çatışmaya varmıştı. Olay sırasında ateş eden kişinin kullandığı av tüfeğinden çıkan saçmalar, yolda geçen bir otomobilin camına isabet etti ve içindekilerin yaralanmasına yol açtı.

Yaralıların Durumu

Otomobilin içerisinde bulunan M.K. (1), E.K. (8), S.N.K. (10), N.F.K. (11), A.K. (13) ve M.K. (39) cam parçalarının etkisiyle hafif yaralar aldı. Olay sonrası sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi ve yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis Müdahalesi ve Gözaltılar

Olayın ardından, güvenlik güçleri olaya karışan beş şüpheliyi gözaltına aldı. Olay anında yaralanan çocuklarının durumunu fark eden baba M.K., olay yerinde panik halinde "dur" ve "polisi çağır" diye bağırırken, bir kişi silahını kullanarak kaçmaya çalıştı. O sırada yaşanan bu görüntüler, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olunacaktır.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tüfek saçması isabet eden otomobilin camlarının kırılması sonucu...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tüfek saçması isabet eden otomobilin camlarının kırılması sonucu, araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tüfek saçması isabet eden otomobilin camlarının kırılması sonucu...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tüfek saçması isabet eden otomobilin camlarının kırılması sonucu, araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tüfek saçması isabet eden otomobilin camlarının kırılması sonucu...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tüfek saçması isabet eden otomobilin camlarının kırılması sonucu, araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tüfek saçması isabet eden otomobilin camlarının kırılması sonucu...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tüfek saçması isabet eden otomobilin camlarının kırılması sonucu, araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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