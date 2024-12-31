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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İdari Para Cezalarını Artırdı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, idari para cezalarını yeniden belirleyerek 19 bin 668 liradan başlayıp 131 bin 176 liraya kadar çıkardı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 22:11
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İdari Para Cezalarını Artırdı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İdari Para Cezalarını Artırdı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından uygulanan idari para cezaları, 2020'de belirlenen yeniden değerleme oranı ile birlikte artırıldı. Bu yeni düzenleme, Resmi Gazete'nin 5. mükerrerinde yayımlandı.

Cezalarda Yüzde 43,93 Arttış

SHGM tarafından belirlenen idari para cezaları, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere %43,93 oranında artırıldı. Artış ile birlikte havacılık sektöründeki çeşitli kuruluşlara uygulanacak cezalar 19 bin 668 lira ile 131 bin 176 lira arasında değişkenlik gösterecek.

Yeni Cezalar ve Tutarları

Uçak içerisinde duman çıkaran cihaz ya da mamul kullanan yolculara 19 bin 668 lira ceza uygulanacak. Ayrıca, bakım şartlarına uygun bakım yapılmaması durumunda hava araç sahiplerine 131 bin 176 lira ceza kesilecek.

Güvenlik kontrol noktalarında uyarılara rağmen tarnamaya mukavemet gösterenlere 26 bin 226 lira ceza uygulanacak. Ayrıca, izinsiz lazer ve havai fişek gösterisi yapanlara da 19 bin 668 lira idari ceza verilecek.

İnsansız hava araçları (İHA) ile izinsiz veya kayıtsız uçuş gerçekleştirenler için ise ceza miktarı 78 bin 701 lira olarak belirlendi.

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