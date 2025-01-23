Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Suriye'de Teknik İncelemeler İçin Uçtu

İstanbul-Şam Uçuşları Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Şam uçuşlarının bugün itibarıyla Türk Hava Yolları tarafından başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ilk uçuşun ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden bir teknik ekibin pazar gününe kadar Suriye’de saha ziyareti ve denetimler gerçekleştireceği belirtildi.

Kış Döneminde Haftada 3 Gün Sefer

Uraloğlu, kış dönemini kapsayan 23 Ocak-27 Mart tarihleri arasında salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün sefer düzenleneceğini vurguladı. Uçakların kalkış saatlerinin ise İstanbul'dan 09:00, Şam'dan ise 13:00 olarak planlandığı ifade edildi.

Şartlar ve İzin Süreçleri

Uçuşların, görerek uçuş (VFR) şartlarına uygun şekilde gündüz saatlerine odaklanarak düzenlendiğini belirten Uraloğlu, gerekli izinlendirme süreçlerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Suriye Havacılık Otoritesi tarafından tamamlandığını aktardı.

Teknik Ekibin Saha Ziyareti

Bugün gerçekleştirilen ilk uçuşta, teknik bir heyetin de bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, daha önce de Halep ve Şam havaalanlarına mevcut durumu incelemek üzere ekipler görevlendirildiğini sözlerine ekledi. Şam'a giden ekip, pazar gününe kadar Suriye'de bir dizi denetim gerçekleştirecek.