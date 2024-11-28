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Sivil Toplum Kuruluşlarından 'Sizi Bekliyorlar' Kampanyası

Türkiye'nin önde gelen STK'ları, savaş ve kriz bölgelerine yardım için 'Sizi Bekliyorlar' kampanyası başlattı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 13:37
Sivil Toplum Kuruluşlarından 'Sizi Bekliyorlar' Kampanyası

Sivil Toplum Kuruluşları 'Sizi Bekliyorlar' Kampanyası ile Umut Taşıyor

Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları, Filistin, Lübnan, Suriye, Doğu Türkistan, Yemen, Afganistan, Somali, Patani ve Arakan gibi çatışma bölgelerinde yaşayan milyonlarca insana yardım ulaştırmak amacıyla "Sizi Bekliyorlar" kampanyasını hayata geçirdi.

Proje Tanıtımı ve Katılımcılar

Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, projeye destek veren 53 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı. İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, toplantıda projeyi anlatarak, insani yardımların imkanlarını artırarak dünyanın her köşesine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Savaş ve Kriz Bölgelerinde Acil Yardım İhtiyacı

Toplantıda konuşan Yıldırım, "Dünyada birçok bölgede süregelen krizlerin ve savaşların var olduğunu" ifade ederek, "Bu savaşın mağdurlarının büyük çoğunluğu Müslüman topluluklardır. Ancak yardımlarımızda din, dil ya da ırk ayrımı yapmıyoruz, mazlum olan herkese yardım ulaştırıyoruz" dedi.

Yeni Yöntemle Yardım Süreci

Türkiye’nin millet ve devlet olarak dünya çapında yardım faaliyetlerinde bulunduğunu vurgulayan Yıldırım, Anadolu gemisi ile Gazze, Sudan ve Lübnan’a yardım götürdüklerini belirtti. Yıldırım, "Yeni bir çalışma metodu geliştirdik. Tüm savaş bölgelerini belirleyerek, halktan ayni yardım talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mazlumlara Umut Olma Vurgusu

Yıldırım, nakdi yardımların bağışçıların tercihlerine göre ulaştırılacağını belirterek, tüm vatandaşları projeye katılmaya davet etti. Gazze’de günlük 100 bin kişiye yemek dağıtıldığını, ancak bunun 2,5 milyon kişi için yetersiz olduğunu kaydetti.

Fedakarlık ve Dayanışmanın Önemi

Sivil toplum kuruluşlarının savaş bölgelerine ulaşma konusundaki çabalarının önemine değinen Yıldırım, "Barınma, sağlık, gıda ve eğitim gibi temel ihtiyaçları karşılamak, acılar içinde yaşayanlara umut taşımak amacıyla çalışıyoruz" dedi.

Etkinlikte katılan STK temsilcileri de projeye olan desteklerini ifade etti ve bu tür girişimlerin önemini vurguladılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye'deki önde gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşunca hayata geçirilen "Sizi Bekliyorlar"...

Türkiye'deki önde gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşunca hayata geçirilen "Sizi Bekliyorlar" yardım kampanyasıyla savaş ve kriz bölgelerindeki milyonlarca insana temel ihtiyaç malzemesi ulaştırılacak. Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa projeye destek veren 53 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı. Projenin tanıtım toplantısına katılan İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bülent Yıldırım (arka sağ 4), konuşma yaptı. ​​​​​​

Türkiye'deki önde gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşunca hayata geçirilen "Sizi Bekliyorlar"...

Türkiye'deki önde gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşunca hayata geçirilen "Sizi Bekliyorlar" yardım kampanyasıyla savaş ve kriz bölgelerindeki milyonlarca insana temel ihtiyaç malzemesi ulaştırılacak. Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa projeye destek veren 53 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı. Projenin tanıtım toplantısına katılan İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bülent Yıldırım (arka sağ 4), konuşma yaptı. ​​​​​​

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