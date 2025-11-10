Sivrihisar Belediyesi'nden Anıtkabir Ziyareti: 10 Kasım'da Atatürk’e Saygı

Sivrihisar Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü'nde ortaokul ve lise öğrencilerini Anıtkabir'e götürerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında andı.

Eskişehir Sivrihisar Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında ilçedeki ortaokul ve lise öğrencileriyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Ziyaret ve Tören

Öğrenciler, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci öncülüğünde Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan saygı ve minnetlerini sundu. Gençler, Atatürk'ün ebedi istirahatgâhında düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu.

Müze Gezisi ve Eğitim

Ziyaretin ardından öğrenciler Anıtkabir Müzesi'ni gezerek Atatürk'ün hayatı, mücadelesi ve Cumhuriyet’in kuruluş sürecini yakından inceledi.

Başkan Dökmeci'nin Açıklaması

Habil Dökmeci, yaptığı açıklamada "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 87. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin, Ata’mızın fikirlerini yerinde görmeleri, onun ideallerini anlamaları bizim için büyük önem taşıyor. Bu ziyaret, gençlerimizin milli değerlerimize olan bağlılığını pekiştiren anlamlı bir etkinlik oldu" dedi.

