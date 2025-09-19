Sivrihisar Hava Gösterileri'nde MiG-15bis Gösterisi

Sivrihisar Hava Gösterileri'nde Polonyalı pilot Bartosz Maciejczyk, 70 yaşındaki MiG-15bis ile SHG Airshows'ta gösteri yapacak; etkinlik yarın Necati Artan Tesisleri'nde başlıyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 12:05
Sivrihisar Hava Gösterileri'nde MiG-15bis Gösterisi

Sivrihisar Hava Gösterileri'nde MiG-15bis Gösterisi

Polonyalı pilot Bartosz Maciejczyk gösteride uçacak

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Sivrihisar Hava Gösterileri, SHG Airshows tarafından organize edilerek yarın Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde başlayacak.

Etkinlikte, Polonyalı pilot Bartosz Maciejczyk MiG-15bis savaş uçağıyla gösteri gerçekleştirecek. Maciejczyk, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Bu uçak 70 yaşında ve ok açılı kanada sahip ilk seri üretim savaş jetiydi. Onunla uçtuğunuzda bambaşka bir dünyada oluyorsunuz. Bu hafta sonu hava gösterisinde uçmak benim için büyük bir onur ve mutluluk."

SHG Airshows Direktörü Senan Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada etkinliğe Hollanda, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan pilotların katılacağını belirtti. Gösterilere ayrıca İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (Royal Air Force) bağlı 25 kişilik Typhoon Jet Gösteri Takımı Eurofighter Typhoon ile katılacak.

Programda SOLOTÜRK, Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener 'Yeni Menekşe' adlı akrobasi uçağıyla, Vecihi XIV replikası ve Vietnam Gazisi Ulaştırma Helikopteri ile Türkiye'nin uçar durumdaki çift kanatlı uçakları Boeing Stearman da yer alacak.

Öztürk ayrıca, Mehmet Sadullah Öztürk (M.S.Ö) Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki tüm hava taşıtlarının organizasyonda bulunacağını vurguladı ve hazırlıkların tamamlandığını söyledi: "Bu anlamda çok heyecanlıyız. Şanlı hava kuvvetlerimizden SOLOTÜRK ve Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de gökyüzünde olacak. Hazırlıklarımız tamamlandı. Çok heyecanlıyız. Bütün hazırlıklarımızla, ekip arkadaşlarımızla hazırız."

Maciejczyk, MiG-15'in saatte 1100 kilometre hıza ve yaklaşık 15 bin metre irtifaya ulaşabildiğine dikkat çekerek, "Gerçekten inanılmaz bir performans. Umarım önümüzdeki günlerde Sivrihisar'da izleme şansı bulursunuz." dedi. Pilot, 2011-2015 yılları arasında Türkiye'de pilotluk yaptığını hatırlatarak, kendi jetiyle Türkiye'ye gelip gösteri yapma hayalini gerçekleştirdiği için mutluluk duyduğunu ekledi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek "Sivrihisar Hava Gösterileri"nde...

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek "Sivrihisar Hava Gösterileri"nde, Polonyalı pilot Bartosz Maciejczyk (fotoğrafta), MiG-15bis savaş uçağıyla gösteri yapacak.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek "Sivrihisar Hava Gösterileri"nde...

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de Örgüt ve Rüşvet Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
2
İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu: 15 Şüpheli, Binlerce Eser Ele Geçirildi
3
Bağcılar'da Çatı Yangını: 2 Binanın Çatısı ve Araçlar Zarar Gördü
4
İddia: Trump Çin İçin Tayvan'a 400 Milyon Dolarlık Askeri Yardımı Onaylamadı
5
Göbeklitepe'de Duvara Monte İnsan Heykeli Bulundu — Bakan Ersoy Açıklıyor
6
Alanya'da Orman Yangını: 2 Uçak ve 8 Helikopterle Müdahale Sürüyor
7
Söke'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği