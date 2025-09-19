Sivrihisar Hava Gösterileri'nde MiG-15bis Gösterisi

Polonyalı pilot Bartosz Maciejczyk gösteride uçacak

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Sivrihisar Hava Gösterileri, SHG Airshows tarafından organize edilerek yarın Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde başlayacak.

Etkinlikte, Polonyalı pilot Bartosz Maciejczyk MiG-15bis savaş uçağıyla gösteri gerçekleştirecek. Maciejczyk, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Bu uçak 70 yaşında ve ok açılı kanada sahip ilk seri üretim savaş jetiydi. Onunla uçtuğunuzda bambaşka bir dünyada oluyorsunuz. Bu hafta sonu hava gösterisinde uçmak benim için büyük bir onur ve mutluluk."

SHG Airshows Direktörü Senan Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada etkinliğe Hollanda, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan pilotların katılacağını belirtti. Gösterilere ayrıca İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (Royal Air Force) bağlı 25 kişilik Typhoon Jet Gösteri Takımı Eurofighter Typhoon ile katılacak.

Programda SOLOTÜRK, Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener 'Yeni Menekşe' adlı akrobasi uçağıyla, Vecihi XIV replikası ve Vietnam Gazisi Ulaştırma Helikopteri ile Türkiye'nin uçar durumdaki çift kanatlı uçakları Boeing Stearman da yer alacak.

Öztürk ayrıca, Mehmet Sadullah Öztürk (M.S.Ö) Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki tüm hava taşıtlarının organizasyonda bulunacağını vurguladı ve hazırlıkların tamamlandığını söyledi: "Bu anlamda çok heyecanlıyız. Şanlı hava kuvvetlerimizden SOLOTÜRK ve Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de gökyüzünde olacak. Hazırlıklarımız tamamlandı. Çok heyecanlıyız. Bütün hazırlıklarımızla, ekip arkadaşlarımızla hazırız."

Maciejczyk, MiG-15'in saatte 1100 kilometre hıza ve yaklaşık 15 bin metre irtifaya ulaşabildiğine dikkat çekerek, "Gerçekten inanılmaz bir performans. Umarım önümüzdeki günlerde Sivrihisar'da izleme şansı bulursunuz." dedi. Pilot, 2011-2015 yılları arasında Türkiye'de pilotluk yaptığını hatırlatarak, kendi jetiyle Türkiye'ye gelip gösteri yapma hayalini gerçekleştirdiği için mutluluk duyduğunu ekledi.

