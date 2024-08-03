Sivrisinek Pupalarının Cinsiyetini Tespit Eden Yenilikçi Cihaz Geliştirildi

Yenilikçi Cihaz ile Sivrisinek Pupası Cinsiyeti Belirleniyor

Michigan Eyalet Üniversitesi, Jinan Üniversitesi ve Guangzhou Biyoteknoloji Şirketi, ortak bir araştırma projesi gerçekleştirdi. Bu proje kapsamında, sivrisinek pupalarının cinsiyetini tespit edebilen bir cihaz geliştirildi.

Hız ve Verimlilik

Geliştirilen cihaz, haftada beş gün, günde sekiz saat çalıştırılarak 16 milyondan fazla erkek sivrisinek pupasını saptayabiliyor. Araştırmacılar, bu işlemin manuel yöntemlere göre 17 kat daha hızlı olduğunu vurguladı.

Hastalıkların Yayılımını Azaltma Potansiyeli

Bölümüne göre, hastalık taşımayan erkek sivrisinek pupalarını tespit edebilen bu cihaz, dang humması ve benzeri hastalıkların yayılımını azaltabileceği belirtiliyor. Guangzhou Biyoteknoloji Şirketi'nde çalışan araştırmacı Gong Juntao, bu otomatik cihazın tropikal sivrisinek kaynaklı hastalıkları etkili bir şekilde kontrol etme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Uluslararası Etki

Bu yeni teknoloji, aralarında ABD, Avustralya ve İtalya'nın da bulunduğu 18 ülkeye ihraç edildi. Geliştirilen araştırmanın sonuçları ise "Science Robotics" dergisinde yayımlandı.

Dang Humması Hakkında

Dang humması, tropikal ve subtropikal bölgelerde sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir hastalıktır. Kuluçka döneminden sonra genellikle hafif ateşle seyreder, ancak bazı durumlarda daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu hastalığın vakaları, genellikle “yağış dönemleri” olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralık aylarında artış göstermektedir.

Bilim insanları, yüksek sıcaklıkların ve uzun süreli yağışların, sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin sayısını artırabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle, hastalığa yol açan sivrisinek türlerinin su birikintilerinde larva oluşturduğundan, muhtemel üreme alanlarının sürekli olarak ilaçlanması gerektiği önemle vurgulanıyor.