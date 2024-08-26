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Sivrisineklerden Bulaşan Virüse Karşı Massachusetts'te Önlemler Alınıyor

Massachusetts'te doğu at ensefaliti virüsüne karşı ilaçlama ve halk bilinçlendirme çalışmaları başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 21:27
Sivrisineklerden Bulaşan Virüse Karşı Massachusetts'te Önlemler Alınıyor

Massachusetts'te Sivrisineklerden Bulaşan Virüse Karşı Mücadele

ABD'nin Massachusetts eyaletinde, sivrisineklerden insanlara bulaşan doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsüne karşı önlemler alınmaya başlandı.

Yetkililerden Açıklamalar

Washington Post'ta yayımlanan habere göre, Massachusetts sağlık departmanından Robbie Goldstein, virüsle ilgili yaptığı basın açıklamasında, Boston'un batısındaki Worcester bölgesinde 80'li yaşlarda bir kişide ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu. Goldstein, "Bu durum, bu yıl eyaletteki ilk vaka. Virüsün yayılmaması için bir dizi önlem alıyoruz" diyerek, halkı hastalığa karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Sivrisinek İlaçlama ve Halkı Bilinçlendirme

Diğer bir yetkili, Ashley Randle ise, Plymouth ve Worcester bölgelerinde hafta boyunca sivrisinek ilaçlaması yapılacağını açıkladı. Randle, bölge sakinlerine, "Sivrisinek ilaçları kullanın ve cildinizi koruyacak giysiler giyin. Açık hava etkinliklerinizi sivrisineklerin daha yoğun olduğu saatlere denk getirmemeye özen gösterin" tavsiyesinde bulundu.

Yüksek Risk Kategorisindeki Bölgeler

Yetkililer, eyaletin 10 bölgesinin "yüksek ya da kritik risk" altında olduğunu belirterek, özellikle Plymouth bölgesinde akşam saatlerinde planlanan açık hava etkinliklerini yeniden gözden geçirmeleri için vatandaşları uyardı. Ayrıca, Oxford bölgesinde akşam saatlerinde açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ifade ettiler.

Doğu At Ensefaliti Nedir?

Enfekte sivrisinekler aracılığıyla bulaşan doğu at ensefaliti virüsü, ölümcül bir hastalık olarak biliniyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, bu hastalığa yakalananların yaklaşık %30'u hayatını kaybetmekte. Hastalığı atlatanlar ise genellikle bazı nörolojik problemlerle karşılaşabiliyor. Semptomları arasında yüksek ateş, başağrısı, kusma, ishal ve uyku sersemi yer alıyor. Henüz hastalığın tedavi yöntemi bulunmamaktadır.

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