Siyasette ortak bildiri polemiği: Özgür Özel, 'Büyük Bir Algı Operasyonu Var'

Ortak bildiri konusunda siyasette gerginlik devam ediyor. CHP Genel Başkanı, 12 askerin şehit düştüğü terör saldırılarını Meclis bildirisine katılmayarak, kendi bildirisi ile lanetlemesine yönelik eleştirilere cevap verdi. Özel, “Büyük bir algı operasyonu var.” diye konuştu.

Siyasette ortak bildiri polemiği: Özgür Özel, 'Büyük Bir Algı Operasyonu Var'
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Ortak bildiri meselesi, 12 askerin şehit düştüğü Irak’ın kuzeyindeki terör saldırıları sonrası siyasette gündem oldu. CHP, Meclis bildirisine katılmayarak, terör saldırılarını kendi bildirisiyle lanetledi. Bu durum, tepkilere yol açtı.

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olarak eleştirilere cevap verdi. İsmet İnönü’nün ölümünün 50. yıl dönümünde Anıtkabir’de yapılan törenin ardından konuşan Özel, “Büyük bir algı operasyonu var.” dedi.

“CHP, sorumluluğu gereği Meclis’i bilgilendirmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir A4 kağıdı üzerinde ortaklaşıp da onların yaptıkları eksikliklerini meşrulaştırmaya itiraz etti.” ifadelerini kulanan Özel, “Hiçbir şey olmamış gibi, sorunu bir A4’e imza atarak çözülmüş gibi göstermek, milleti kandırmaktır.” şeklinde konuştu.

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