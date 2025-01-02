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Siyasi Liderlerden Ferdi Tayfur'a Taziye Mesajları

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası siyasi liderlerden taziye mesajları geldi. Sanatçı, 79 yaşında Antalya'da hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 22:25
Siyasi Liderlerden Ferdi Tayfur'a Taziye Mesajları

Sanatçı Ferdi Tayfur İçin Taziye Mesajları

Birçok siyasi partinin genel başkanları ve yardımcıları, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında vefat eden Ferdi Tayfur için taziye mesajları yayımladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

Dervişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hüznümüze de sevincimize de eşlik eden unutulmaz eserleriyle hepimizin hayatına dokunan, Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik

Çelik de duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Hayatımıza dokunan sözlerin ve yorumların sahibi, değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'u kaybettik. Çok üzgünüz. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat dünyamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

Ahmet Davutoğlu ise, "Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden milyonların 'Ferdi Baba'sı Ferdi Tayfur'a Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve sanat dünyamızın başı sağ olsun." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

Babacan, "Hayatını kaybeden değerli sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan

Mahmut Arıkan, sanatçının vefatını derin bir teessürle öğrendiğini ifade ederek, "Özgün sesi ve eserleriyle kültür hayatına önemli katkı yapan sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve millete başsağlığı diledim." dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal

Aksakal ise mesajında, "Türk arabesk müziğinin efsanevi isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk müziğine unutulmaz eserler kazandıran ve milyonların gönlünde taht kuran değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına sabır, metanet ve başsağlığı diliyorum." şeklinde duygularını dile getirdi.

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