Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programları belli oldu! İşte liderlerin ve partilerin bayram programı

Kurban Bayramı'na yaklaşırken, siyasi parti liderlerinin bayramı nerede ve nasıl geçirecekleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı Ankara dışında ailesiyle birlikte geçirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da bayramı kutlayacak. Diğer siyasi parti liderleri ise farklı şehirlerde bayram programlarını sürdürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayramı Ankara Dışında Geçirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı ailesiyle birlikte Ankara dışında geçirecek. Henüz hangi şehirde olacağı kesinleşmeyen Erdoğan'ın programı, bayramın ilk gününde netleşecek.

ÖZGÜR ÖZEL MANİSA'DA OLACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramı memleketi Manisa'da ailesiyle birlikte kutlayacak. Özel, Manisa'daki vatandaşlarla bayramlaşma programına katılacak ve çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

DEVLET BAHÇELİ ANKARA'DA KALACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram boyunca Ankara'da olacak. Bahçeli, parti üyeleriyle bayramlaşma etkinliklerine katılacak ve Ankara'daki çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

ANKARA'DA BAYRAM GEÇİRECEK DİĞER LİDERLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayram süresince Ankara'da olacak. Bu liderler, parti teşkilatları ve vatandaşlarla bayramlaşma etkinliklerine katılacaklar.

İSTANBUL'DA BAYRAM KUTLAYACAK LİDERLER

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek. Her iki lider de İstanbul'da çeşitli bayramlaşma programlarına katılacak.

DİĞER ŞEHİRLERDE BAYRAM KUTLAMALARI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bayramı kutlayacak. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Afyonkarahisar'da bayramı geçirecek. Her iki lider de bulundukları şehirlerde vatandaşlarla bir araya gelecek ve bayramlaşma programlarına katılacak.

SİYASİ PARTİLERİN BAYRAMLAŞMA PROGRAMLARI İKİNCİ GÜN

Siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma etkinlikleri bu yıl da bayramın ikinci günü gerçekleştirilecek. AK Parti'nin kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığında MKYK Üyesi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Reşide Yüksel, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Taha Kara bulunacak.

AK PARTİ'NİN BAYRAMLAŞMA PROGRAMI

AK Parti, ilk bayramlaşma ziyaretini saat 09.30'da CHP'ye gerçekleştirecek. Daha sonra sırasıyla MHP, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP, İyi Parti ve Vatan Partisi'yle bayramlaşacak. AK Parti'nin birinci ziyaret heyetinde MKYK Üyesi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Hasan Sert, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sena Aktürk ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Derya Çıraklı yer alacak. İkinci ziyaret heyeti ise 09.50'de MHP'yi ziyaret edecek ve ardından Yeniden Refah Partisi, DSP ve Vatan Partisi'yle bayramlaşacak.

CHP'NİN BAYRAMLAŞMA PROGRAMI

CHP'nin kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Kadın Kolları MYK Üyesi Ciğdem Gegeoğlu ve Gençlik Kolları Genel Saymanı Yusuf Baştuğ bulunacak. Ziyaret heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kadın Kolları MYK Üyesi Azize Çeroğlu ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Eda Albayrak yer alacak. CHP heyeti, AK Parti, MHP, Demokrat Parti, İyi Parti, DSP, BBP, Vatan Partisi, Demokrat Parti, Zafer Partisi, Memleket Partisi, DEVA Partisi ve diğer partilerle bayramlaşacak.

MHP, İYİ PARTİ VE BBP'NİN BAYRAMLAŞMA PROGRAMLARI

MHP'nin kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığında MYK üyeleri Esma Özdaşlı ve Fatih Çetinkaya yer alacak. Ziyaret heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MYK üyeleri Özgür Bayraktar ve Emine Güven Öztürk bulunacak. MHP, AK Parti, CHP, DSP ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşacak.

İyi Parti heyeti ise AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, BBP, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, BTP, Memleket Partisi ve DEVA Partisi'ni ziyaret edecek.

SAADET PARTİSİ'NİN BAYRAMLAŞMA PROGRAMI

Saadet Partisi'nin kabul heyetinde Genel Başkan yardımcıları Fatih Aydın, Alev Sezen, Kadın Gençlik Kolları Başkanı Merve Tekin Çolak ve STK ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Nurican Kutoğlu yer alacak. Birinci ziyaret heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, GİK Üyesi İbrahim Önal ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Çolak, ikinci ziyaret heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar, GİK Üyesi Hamdi Sürücü ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ahmet Furkan Kılıçoğlu bulunacak. Saadet Partisi, CHP, İYİ Parti, BBP, Demokrat Parti ve diğer partilerle bayramlaşacak.

BBP'NİN BAYRAMLAŞMA PROGRAMI

BBP'nin kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, MKYK Üyesi Muhammed Sadık Yılmaz ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emel Aydoğan yer alacak. Ziyaret heyetinde ise Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Zahid Ayan, Ahmet Emin Serin ve MKYK Üyesi Dilek Keskin bulunacak. BBP de AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Memleket Partisi, DSP, İyi Parti, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşacak.

Kurban Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilecek bu bayramlaşma programları, siyasi parti liderlerinin ve üyelerinin bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı vermesi açısından büyük önem taşıyor.

