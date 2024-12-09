Siyasi Partilerden Isparta'daki Helikopter Kazasına Başsağlığı Mesajları

Siyasi partiler, Isparta'da eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 6 personel için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP'den Rahmet Dileği

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Isparta Keçiborlu'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesiyle şehit olan askerler için Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı diledi.

MHP'nin Taziye Mesajı

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Isparta'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

İYİ Parti ve Dervişoğlu'nun Duyguları

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun."

BBP'den Üzüntü ve Başsağlığı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şehit olan 6 personelin haberini büyük bir üzüntüyle aldığını belirterek, şehitlere rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

DSP Genel Başkanı'nın Taziye Mesajı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise, "Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopterin eğitim uçuşu esnasında düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, metanet ve başsağlığı diliyorum." diyerek taziyelerini aktardı.