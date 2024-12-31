Siyasi Partilerin Mali Denetimleri Resmi Gazete'de Yayınlandı

Anayasa Mahkemesi, 10 siyasi partinin mali denetimlerine dair kararlarını Resmi Gazete'de yayımladı. Bu kapsamda, AK Parti, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Genç Parti, Doğru Yol Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi ve Kadın Partisi’nin 2020 yılına ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Yüksek Mahkeme, bu siyasi partilerin 2020 yılı mali durumlarının incelenmesi sonucunda, eldeki bilgi ve belgelere dayanarak, hesapların doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna hükmetti.