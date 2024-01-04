Siyasi partilerin üye sayıları açıklandı

Siyasi partilerin üye sayıları, her yılın başında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından güncellenip web sitesinde duyuruluyor. Türkiye’de faaliyet gösteren 141 siyasi partinin üye sayıları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklandı. AK Parti, 11 milyon 41 bin 464 üyesiyle en fazla üyeye sahip siyasi parti olarak öne çıkıyor.

Başsavcılık, Türkiye’de faaliyet gösteren siyasi partilerin üye sayılarını internet sitesinde duyurdu. 141 siyasi partiden en çok üyeye sahip olan AK Parti'yi 1 milyon 428 bin 800 üyesiyle CHP ve 508 bin 578 üyesiyle İYİ Parti takip ediyor.

MHP 486 bin 896 üyesiyle en fazla üyeye sahip grup olurken, DEM Parti 10 bin 353 üyesiyle en az üyeye sahip grup oldu. Kapatılması istenen HDP’nin üye sayısı ise 19 bin 855 olarak belirlendi.

Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin üye sayıları belli oldu. Bu partilerin sırasıyla 342 bin 256, 365 bin 767, 243 bin 312, 146 bin 820, 112 bin 277 üyesi bulunuyor.

Buna göre, Anavatan Partisi 24 bin 240, Gelecek Partisi 70 bin 451, Memleket Partisi 66 bin 738, Türkiye İşçi Partisi 43 bin 206, Türkiye Komünist Partisi 7 bin 846, Vatan Partisi 13 bin 955, Zafer Partisi 43 bin 515, Demokratik Sol Parti 25 bin 570, Hür Dava Partisi 13 bin 741 üyeye sahip.

Siyasi partilerin üye sayıları, Türkiye’nin siyasi tablosunu yansıtan önemli bir veri olarak değerlendiriliyor. Partilerin üye sayılarındaki artış veya azalış, seçmen tercihlerindeki değişimleri de gösteriyor. Üye sayıları, partilerin gücü, etkisi ve popülaritesi hakkında da ipuçları veriyor. Bu nedenle, siyasi partilerin üye sayıları, hem partiler hem de kamuoyu için yakından takip edilen bir konu olmaya devam ediyor.