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Siyonizm Karşıtı Aktivist Eitan Bronstein Aparicio'nun Mesajı: 'Filistin Özgürleşince Geri Döneceğiz'

Eitan Bronstein Aparicio, Filistin özgürlüğü için mücadelede uluslararası baskının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:17
Siyonizm Karşıtı Aktivist Eitan Bronstein Aparicio'nun Mesajı: 'Filistin Özgürleşince Geri Döneceğiz'

Siyonizm Karşıtı Aktivist Eitan Bronstein Aparicio'nun Çarpıcı Açıklamaları

Siyonizm karşıtı aktivist Eitan Bronstein Aparicio, "Filistin özgürleştiği gün geri döneceğiz" dedi. Bu görüşlerini, Türkiye'nin İsrail ile ticaret boykotu uygulamasının diğer ülkelerce örnek alınması gerekliliği üzerine kurdu.

Doğuşu ve Faaliyet Alanı

Aparicio, 1960 yılında Arjantin'de dünyaya geldi ve 5 yaşında ailesiyle birlikte İsrail'e göç etti. Zorunlu askerliğini tamamladıktan sonra, siyonist rejimin kontrolü altında yaşamayı reddederek beş yıl önce ailesiyle birlikte Brüksel'e yerleşti.

Brüksel'de "Belçika Siyonizm karşıtı Yahudiler Birliği" adında bir kuruluşta aktif olarak çalışmaktadır. Avrupa Birliği'nin Gazze'deki saldırılara yönelik düzenlediği protestolara katıldı ve İsrail'in soykırım devletine dönüştüğü konusunda konuşmalar yaptı.

Aktivizminin Başlangıcı ve İnancı

Aparicio, siyonizmin temel bir mesele olduğunu anlayarak Filistinli mültecilerin geri dönüş hakları üzerine çalışmaya başladı. "İsrail'in bir gün çökeceğine inanıyorum" diyen Aparicio, uluslararası baskının önemine dikkat çekti.

Uluslararası Baskının Rolü

Aparicio, uluslararası yaptırımların ve silah ambargolarının gerekliliğini vurguladı. Türkiye'nin uyguladığı ticari kısıtlamaları destekleyerek, daha fazla ülkenin benzer adımlar atmasını umduğunu belirtti.

Batı'nın Sorumluluğu ve Irkçılık Suçlamaları

O, Batılı ülkelerin Yahudi soykırımı nedeniyle yaşadıkları tarihi sorumluluğu yanlış bir şekilde üstlendiğini ifade etti. Avrupa Birliği'nin İsrail ile olan ticaretinin sürmesi ve Gazze'de yaşananlarla ilgili sessiz kalması, onun gözünde ırkçılığın bir parçası.

İsrail'in Yürüttüğü Soykırım İddiaları

Aparicio, 7 Ekim'de yaşanan olayların, İsrail toplumunun giderek daha faşist bir yapıya bürünmesiyle bağlantılı olduğunu öne sürdü. "İsrail, tüm dünyanın izlediği bir soykırım yürütüyor" dedi ve bu durumu tehlikeli bir intikam eylemi olarak değerlendirdi.

Yahudi Hakkında Katliam İddiası

İsrail hükümetinin politikalarını eleştiren Aparicio, hükümetin politikalarına katılmadığını ve Filistin haklarını savunan Yahudiler olarak toplumun bu durumu anlamasını istemektedir. «Bu korkunç katliamın bizim adımıza yapıldığını görmek çok üzücü» sözleriyle durumu özetledi.

Siyonizm karşıtı İsrailli aktivist Eitan Bronstein Aparicio, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'deki...

Siyonizm karşıtı İsrailli aktivist Eitan Bronstein Aparicio, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyonizm karşıtı İsrailli aktivist Eitan Bronstein Aparicio, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'deki...

Siyonizm karşıtı İsrailli aktivist Eitan Bronstein Aparicio, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyonizm karşıtı İsrailli aktivist Eitan Bronstein Aparicio, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'deki...

Siyonizm karşıtı İsrailli aktivist Eitan Bronstein Aparicio, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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