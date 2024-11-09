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Sky News, İsrailli Taraftarların Irkçı Sloganlarını Gösterdiği Görüntüleri Kaldırdı

Sky News, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrailli taraftarların ırkçı slogan attığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından sildi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 20:14
Sky News, İsrailli Taraftarların Irkçı Sloganlarını Gösterdiği Görüntüleri Kaldırdı

Sky News, Irkçı Görüntüleri Sosyal Medyadan Sildi

İngiliz haber kanalı Sky News, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde gerçekleşen Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde, İsrailli taraftarların ırkçı sloganlar attığını gösteren görüntüleri sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Sky News, X ve Instagram hesaplarında "İsrailli taraftarların Filistin bayraklarını yırttığı ve Arap karşıtı ırkçı sloganlar attığı" notlarıyla paylaşılan görüntüleri, herhangi bir açıklama yapmadan silmesiyle tartışmalara yol açtı.

Sansür Eleştirisi

Kanalın bu hareketine sosyal medya kullanıcılarından tepkiler geldi. Bazı kullanıcılar, Sky News'un kendisine sansür uyguladığı yorumunda bulundu.

Yahudi kökenli araştırmacı gazeteci Asa Winstanley, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Görüntüler, bu hafta şehirde ırkçı saldırı gerçekleştiren İsrailli futbol holiganları hakkındaki gerçekleri açıklıyor." ifadelerini kullandı.

Katar'daki Northwestern Üniversitesi'nde medya analizi alanında çalışan Doç. Dr. Marc Owen Jones ise "Sky News, Maccabi Tel Aviv taraftarlarının ırkçılığından ve Arap karşıtı tezahüratlarından bahseden paketini neden sildi?" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Olayların Detayları

İsrailli taraftarlar, 7 Kasım'da yapılan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve sırasında, Filistin destekçilerine saldırarak provokasyonlarda bulundu. Maç öncesindeki saygı duruşu sırasında, taraftarlar ıslık ve slogan atarak protesto gösterdi. Stadyum çevresinde ve sokaklarda, Arap karşıtı ve Filistinlilere yönelik soy kırım çağrısı yapan sloganlar atıldı.

Görüntülerde, taraftar gruplarının marşlarında "Gazze'de okul yok çünkü Gazze'de çocuk kalmadı" ifadesinin geçtiği duyulmuştu. Maç öncesi ve sonrasında yaşanan olaylar sonucunda toplam 62 kişi gözaltına alındı.

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