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Slovakya, 'Barışın Dostları' Grubuna Katılıyor

Slovakya, Ukrayna krizine çözüm arayışıyla Çin ve Brezilya'nın öncülüğünde kurulan gruba katılma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 19:25
Slovakya, 'Barışın Dostları' Grubuna Katılıyor

Slovakya, 'Barışın Dostları' Grubuna Katılacak

Doğu Avrupa ülkesi Slovakya, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik olarak Çin ve Brezilya'nın öncülüğündeki 'Barışın Dostları' grubuna katılma kesinleşti.

Görüşmeler Ve Ortaklık

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Pekin ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Görüşmede, Fico, Çin'in Ukrayna krizine yönelik tavrını adil, tarafsız ve yapıcı bulduğunu dile getirdi.

Başbakan Fico, krizin siyasi yollarla çözümüne destek olma amacıyla 'Barışın Dostları' grubuna katılmaya istekli olduğunu vurguladı.

Grubun Oluşumu ve Üyeleri

'Barışın Dostları' grubu, eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurul oturumunda Türkiye, Endonezya, Mısır ve Güney Afrika destekleriyle hayata geçirilmiştir. Grup, savaşın sona ermesi için siyasi ve diplomatik çabaların önemi üzerinde dururken, kalıcı barış için tüm taraflarla iletişim kurulması gerektiğine inanmaktadır.

Çin'in Takdiri ve Yeni Ortaklık

Çin Devlet Başkanı Şi, Slovakya'nın Ukrayna krizine yaklaşımında gösterdiği tarafsızlık ve akılcılıktan dolayı takdirlerini dile getirerek, Bratislava'nın barış görüşmelerine katkı sağlama çabalarını desteklediğini aktardı. Görüşmenin ardından, Çin ve Slovakya arasında bir 'stratejik ortaklık' kurulmasına dair bilgiler paylaşıldı.

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