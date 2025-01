Slovakya Başbakanı Fico'dan Türkiye'ye Övgü ve Destek Mesajı

Slovakya Başbakanı Fico, Erdoğan ile Görüştü

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Fico, Türkiye'nin dünya üzerindeki siyasi ve ekonomik gücünü vurgularken, "Çok büyük siyasi ve ekonomik aktörsünüz ve aynı zamanda uluslararası bir siyasi aktörsünüz"

Türkiye'nin AB'ye Tam Üyeliği İçin Destek

Fico, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusuna da değinerek, Türkiye'nin bu yöndeki azmini desteklediklerini belirtti. "Turkey's determination to achieve full membership in the EU should be realized as soon as possible, and you have our full support. Slovak Republic is completely behind you in this matter." sözleriyle Türkiye'nin müzakerelerindeki zorlukları bilmesine rağmen Slovakya'nın destekçi olduğunu ifade etti.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler Büyüyor

Fico, artık Slovakya-Türkiye arasındaki ilişkilerin yükselebileceğini vurgulayarak, ticaret hacminin yıllık 5 milyar avroya çıkarılması hedefinde olduklarını açıkladı. "Dinamiklerimize baktığımızda iki ilişkilerimizde hiçbir şüphem yok ki bu, ulaşılabilir bir hedef"

Başbakan Fico, Türkiye'ye yaptığı ziyaretin amacı olarak; Slovakya-Türkiye dostluğunu pekiştirmek ve iki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirmek istediklerinin altını çizdi.