DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.751.234 0,02%

Slovakya'daki Trafik Kazasında Yaralanan Öğretmen Pilot Türkiye'ye Getirildi

Slovakya'da kaza geçiren öğretmen pilot Oben Oğultarhan, tedavi için Türkiye'ye ambulans uçakla nakledildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 23:21
Slovakya'daki Trafik Kazasında Yaralanan Öğretmen Pilot Türkiye'ye Getirildi

Slovakya'daki Trafik Kazasında Yaralanan Öğretmen Pilot Türkiye'ye Getirildi

Slovakya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan öğretmen pilot Oben Oğultarhan, tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Oğultarhan, Slovakya'da bulunduğu otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu ağır yaralanmıştı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Oğultarhan’ın tedavisine Türkiye'de devam edilmesi kararlaştırıldı ve bu amaçla Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak tahsis edildi.

Uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminalinde indikten sonra, Oğultarhan’ın eşiyle birlikte ambulansa alınması sağlandı. Oğultarhan, tedavisine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilecek.

Kaza sonrası hastaneye kadar Oğultarhan’ı karşılamak üzere gelen yakınları ve öğrencileri, ambulansa eşlik ederek destek verdiler.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas'tan İsrail'e Ateşkes Suçlaması: Uygulama Gecikiyor
2
Mersin'de Trafik Denetimlerinde 597 Araç Men Edildi
3
Ankara'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
4
Slovakya'daki Trafik Kazasında Yaralanan Öğretmen Pilot Türkiye'ye Getirildi
5
İsrail, Lübnan'ın Güneyinde Saldırılarını Yoğunlaştırdı
6
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Edirne'de Roman STK Temsilcileriyle Buluştu
7
Bolu Otel Yangınına İlişkin Sosyal Medya Paylaşımlarına Soruşturma Başlatıldı

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler