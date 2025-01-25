Slovakya'daki Trafik Kazasında Yaralanan Öğretmen Pilot Türkiye'ye Getirildi

Slovakya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan öğretmen pilot Oben Oğultarhan, tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Oğultarhan, Slovakya'da bulunduğu otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu ağır yaralanmıştı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Oğultarhan’ın tedavisine Türkiye'de devam edilmesi kararlaştırıldı ve bu amaçla Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak tahsis edildi.

Uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminalinde indikten sonra, Oğultarhan’ın eşiyle birlikte ambulansa alınması sağlandı. Oğultarhan, tedavisine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilecek.

Kaza sonrası hastaneye kadar Oğultarhan’ı karşılamak üzere gelen yakınları ve öğrencileri, ambulansa eşlik ederek destek verdiler.