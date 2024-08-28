Slovakya, İsrail'den Hava Savunma Sistemi Alıyor

Slovakya'dan Yeni Hava Savunma Yatırımı

Slovakya Savunma Bakanlığı, İsrail'den 6 adet mobil hava savunma sistemi almayı planlıyor.

Bakanlar Kurulu Onay Verdi

Slovakya'nın hükümeti, bu alım için gerekli onayı Bakanlar Kurulu'ndan aldı. Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bir yıldan fazla süredir İsrailli yetkililerle bu sistemin satın alınması üzerine görüşmeler gerçekleştiriliyordu.

Anlaşma Detayları

Açıklamada, toplam değeri yaklaşık 554 milyon avro olan 6 mobil hava savunma sisteminin satın alınması için, iki ülke arasında ekim ayında resmi bir anlaşma imzalanacağı belirtildi.

Güvenlik Önceliği

Hava savunma sisteminin alımına dair detaylar paylaşılmadı ancak Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Slovakya'nın hava sahasının korunmasının önemi vurgulandı.