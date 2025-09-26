Slovakya Parlamentosu 'Ulusal Kimlik' İçin Anayasa Değişikliğini Onayladı

Slovakya Parlamentosu, ulusal kimlik gerekçesiyle anayasa değişikliğini kabul etti

Oylama 90 lehte, 7 aleyhte; değişiklik 1 Kasım'da yürürlüğe girecek

Slovakya Parlamentosu, ulusal kimlikle ilgili konularda ulusal hukuku Avrupa Birliği mevzuatından üstün kılan anayasa değişikliğini onayladı. Slovak basınına göre, Ulusal Konsey'de anayasada değişiklik öngören karar için oylama yapıldı.

Oylamada 90 milletvekili lehte, 7 milletvekili aleyhte oy kullandı. Yapılan değişiklikler, 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girecek.

Yeni düzenleme uyarınca aile ve cinsiyet meseleleri de dahil olmak üzere 'ulusal kimlikle' ilgili konularda Slovakya hukuku, AB mevzuatından üstün sayılacak. Anayasaya ayrıca Slovakya, biyolojik olarak belirlenen erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyeti tanır. ifadesi eklenecek.

Metinde ayrıca cinsiyetin, ciddi nedenler dışında, yasayla belirlenecek prosedürlere göre değiştirilemeyeceği vurgulanacak ve yalnızca evli çiftlerin evlat edinmesine izin verileceği belirtilecek. Değişiklikler arasında taşıyıcı anneliğin yasaklanmasını içeren bir madde de bulunuyor.

Bunun yanı sıra eğitim, aile hayatı ve dil gibi kültürel ve etik konular ile ilgili kararlarda ulusal mevzuatın esas alınacağı hükme bağlandı.