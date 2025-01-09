Slovakya, Ukrayna'ya Karşı Sert Önlemler Alacak

Slovakya, Ukrayna'ya Sert Önlemler Alacak

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rus doğal gazının Avrupa'ya geçişini durduran Ukrayna yönetimine karşı sert önlemler alacaklarını açıkladı. Fico, basına yaptığı açıklamada, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya tedarikinin Kiev yönetimi tarafından sonlandırılmasına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Önlemler ve Planlar

Fico, bu sorunun çözüme kavuşturulmaması durumunda hem Ukrayna hem de Slovakya'da yaşayan Ukrayna kökenli vatandaşlara sert önlemler alacaklarını belirtti. Sorunun çözülmesi için bir müddet bekleyeceklerini kaydeden Fico, Ukrayna'da mayın temizleme faaliyetleri dahil insani yardımların durdurulacağını, ayrıca Slovakya'ya gelen Ukrayna vatandaşlarına yapılan yardımların ya kısmen ya da tamamen kesileceğini ifade etti.

Acil Durum Desteği ve Veto Hakkı

Fico, Ukrayna'ya acil durumlarda sağlanan elektrik desteğinin durdurulacağını vurguladı ve ayrıca Avrupa Birliği (AB) toplantılarında bu ülkeye karşı veto hakkını kullanacaklarını bildirdi. Fico, Slovakya'daki koalisyon hükümetinin bu sert önlemleri almak için parlamentoda yeterli çoğunluğa sahip olduğunu ileri sürdü.

Gerginlik ve Önceki Eleştiriler

Fico, iki ülke arasında gerginliğin yükselip yükselmemesiyle ilgilenmediğini, Ukrayna'yı doğal gaz geçişinin durdurulması nedeniyle daha önce de eleştirdiğini ve bu konuya tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmüştü.