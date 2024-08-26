Slovenya, Arnavutluk'un AB Üyeliğine Destek Veriyor

Slovenya, Arnavutluk'un AB Üyeliğini Destekliyor

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, ülkesinin Arnavutluk’u Avrupa Birliği’nin (AB) bir üyesi olarak görmek istediğini vurguladı. Fajon, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki ziyaretleri sırasında, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile bir araya geldi.

İşbirliği Vurgusu

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Fajon, iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm olumlu yönleri üzerinde verimli bir konuşma yaptıklarını belirtti.

Fajon, Slovenya'nın Batı Balkanlar bölgesinin destekçisi olduğunu ifade ederek, "Slovenya, Arnavutluk'u Avrupa Birliği’nin bir üyesi olarak görmek istiyor. Arnavutluk'un AB'ye entegrasyonuna güvenli ve somut bir şekilde destek vereceğiz." şeklinde konuştu.

İkili İlişkilerin Gücü

Hasani, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlü olduğunu belirterek, Slovenya'nın Batı Balkanlar'daki ülkelerin Avrupa perspektifinin güçlü bir savunucusu olduğunu kaydetti. Arnavutluk'un, Slovenya'nın AB'ye hızlı entegrasyon sürecini bir model olarak benimsediğini de sözlerine ekledi.

Hasani, "Görüşmede birçok önemli ikili ve çok taraflı konuyu ele aldık. Birleşmiş Avrupa yolculuğumuz bu toplantıda özel bir yere sahip oldu. Arnavutluk, gerekli reformları gerçekleştirme konusunda önemli adımlar attı." dedi.

Tirana Diplo 2024 Konferansı

Fajon, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Tirana Diplo 2024" Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere Tiran’a geldi. 28 Ağustos’a kadar devam edecek olan konferansın açılışında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da bir konuşma yaptı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon (fotoğrafta), Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki temasları kapsamında Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile bir araya geldi.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon (fotoğrafta), Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki temasları kapsamında Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile bir araya geldi.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon (fotoğrafta), Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki temasları kapsamında Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile bir araya geldi.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon (fotoğrafta), Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki temasları kapsamında Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile bir araya geldi.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon (fotoğrafta), Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki temasları kapsamında Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile bir araya geldi.