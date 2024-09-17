Slovenya BM Temsilcisi Zbogar, Filistin İçin Umut Mesajı Verdi

Filistin İçin Kritik Mesaj

Slovenya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Zbogar, BM Genel Kurulu'nda gerçekleşen acil oturumda önemli açıklamalarda bulundu.

Umutsuzluk İçinde Umut Olunmalı

Zbogar, konuşmasında Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan insani krizin altını çizerken, "BM Genel Kurulu, Filistin halkına umut olmalı" ifadelerini kullandı. Uluslararası hukukun, dünya genelinde güvenlik sağlama konusunda tek güvenlik ağı olduğunu vurguladı.

Adalet ve Barış İlişkisi

Zbogar, "Adalet olmadan barış olamaz," şeklinde konuşarak, bu prensibe bağlı kalınması gerektiğini belirtti. Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) işgalin hukuka aykırı olduğuna dair kararını hatırlatarak, Filistin’in sunduğu karar tasarısını desteklediğini ifade etti.

Karar Tasarısının Hedefleri

Filistin'in BM Daimi Temsilciliği, Mayıs ayında yapılan oylamada kazandığı ilave haklar sonrası, İsrail'in işgal altındaki topraklarda mevcudiyetini 12 ay içerisinde sona erdirmesini talep eden bir karar tasarısı sunmuştu. Bu tasarı, aynı zamanda yeni yerleşim yeri faaliyetlerinin durdurulmasını ve işgalin yarattığı zararların telafi edilmesini de öngörüyor.

Üye Ülkelerin Sorumlulukları

Karar tasarısında, tüm üye ülkelerden uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve Filistin'in kendi kaderini tayin hakkını desteklemeleri talep ediliyor. Ayrıca, İsrail'in yasadışı durumunu tanımamaları ve gerekli yaptırımları uygulamaları gerektiği vurgulanıyor.