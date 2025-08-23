DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.759.672,47 0,29%

Slovenya Cumhurbaşkanı Musar: Gazze'de Kıtlık 'İnsani felaket'

Natasa Pirc Musar, Gazze'deki kıtlığı 'insani felaket' olarak nitelendirip insani yardımın derhal ve engelsiz ulaşmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 00:49
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 00:49
Slovenya Cumhurbaşkanı Musar: Gazze'de Kıtlık 'İnsani felaket'

Slovenya Cumhurbaşkanı Musar: Gazze'de Kıtlık "İnsani bir felaket"

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, İsrail'in Gazze'de açlık ve kıtlık dayattığı durumu "insani bir felaket" olarak nitelendirdi.

Musar, açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaparak, 21. yüzyılda hiç kimsenin açlık nedeniyle acı çekmemesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'de kıtlığın resmen ilan edilmesini insani bir felaket olarak gördüklerini belirten Musar, "İnsani yardımların derhal ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasından ve uluslararası toplumun bu acıyı sonlandırmak için ortak çaba göstermesinden yanayım. Öncelik insanlık olmalıdır." dedi.

Tanja Fajon'un açıklaması

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon de X'teki hesabından, "Açlıktan ölmek, Gazze'deki insanların acı bir gerçeği." ifadesini kullandı.

Fajon, duruma son verilmesi gerektiğini belirterek, "Kıtlık, insan eliyle yaratılmış bu felaketin içinde Gazze'nin yaşadığı cehennemin yeni aşaması oldu. Acil ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması, tam, engelsiz insani yardım erişimine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

IPC raporu

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son rapora göre, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrindeki kıtlık, IPC'nin 5. seviyesi (felaket) olarak makul kanıtlarla doğrulandı.

Rapor, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verdi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da pastanede silahlı kavga: 2 ölü, şüpheli intihar etti
2
Çorum İskilip'te 86 Yaşındaki Eldivas Babayiğit İçin Arama Başladı
3
İskenderun'da silahlı saldırı: motosiklet sürücüsü yaralandı
4
Gelibolu Orman Yangını Büyük Ölçüde Kontrol Altına Alındı
5
Mustafa Kalaycı: 'Terörsüz Türkiye, küresel güç yolunda önemli atılım' — Konya'da yangın farkındalık konseri
6
Hatay İskenderun'da Trafik Kazası: Otobüsün Altına Savrulan Kişi Öldü
7
İzmir Menderes'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — OGM Açıklaması

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası