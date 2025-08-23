Slovenya Cumhurbaşkanı Musar: Gazze'de Kıtlık 'İnsani felaket'

Slovenya Cumhurbaşkanı Musar: Gazze'de Kıtlık "İnsani bir felaket"

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, İsrail'in Gazze'de açlık ve kıtlık dayattığı durumu "insani bir felaket" olarak nitelendirdi.

Musar, açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaparak, 21. yüzyılda hiç kimsenin açlık nedeniyle acı çekmemesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'de kıtlığın resmen ilan edilmesini insani bir felaket olarak gördüklerini belirten Musar, "İnsani yardımların derhal ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasından ve uluslararası toplumun bu acıyı sonlandırmak için ortak çaba göstermesinden yanayım. Öncelik insanlık olmalıdır." dedi.

Tanja Fajon'un açıklaması

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon de X'teki hesabından, "Açlıktan ölmek, Gazze'deki insanların acı bir gerçeği." ifadesini kullandı.

Fajon, duruma son verilmesi gerektiğini belirterek, "Kıtlık, insan eliyle yaratılmış bu felaketin içinde Gazze'nin yaşadığı cehennemin yeni aşaması oldu. Acil ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması, tam, engelsiz insani yardım erişimine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

IPC raporu

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son rapora göre, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrindeki kıtlık, IPC'nin 5. seviyesi (felaket) olarak makul kanıtlarla doğrulandı.

Rapor, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verdi.