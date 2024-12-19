Slovenya Cumhurbaşkanı Pirc Musar: 'İsrail, BM Şartı'nı Daha Büyük Ölçekte İhlal Ediyor'

Slovenya Cumhurbaşkanı'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, İsrail ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini, ancak İsrail'in bu ihlali çok daha büyük bir ölçekte gerçekleştirdiğini ifade etti.

Çatışmalar ve İnsan Kaybı

Pirc Musar, Radyo Slovenya'ya yaptığı açıklamada, dünya genelinde devam eden 55 silahlı çatışma olduğunu vurguladı. Barış ve güvenliğin konuşulması gereken bir dünyada, halen çatışmaların sürdüğünü belirten Pirc Musar, "Gelecekte BM ve Güvenlik Konseyi'nin daha işlevsel olabilmesi için çözümler bulmalıyız" dedi.

Ukrayna ve Gazze'de Durum

Pirc Musar, Ukrayna'daki savaşta her iki taraftan ölenlerin sayısının 1 milyona ulaştığını, çoğunluğunun asker olduğunu, sivil kaybın ise 32 bin civarında olduğunu belirtti. Gazze'de ise sadece bir yılda 45 binden fazla insan'ın yaşamını yitirdiğini, bu kayıpların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu vurguladı. "Sayılara bakıldığında Gazze'de yaşananların çok daha farklı olduğunu görebiliyoruz" şeklinde yorumda bulundu.

BM Şartı ve Barış Perspektifi

“Tünelin ucunda ışık göremiyorum” ifadesini kullanan Pirc Musar, "Saldıran taraftan bahsetmeden barıştan da söz edemeyiz. BM Şartı'nı ihlal edenleri biliyoruz. Burada İsrail ve Rusya arasında bir fark yok. İkisi de BM Şartı'na aykırı davranıyor, ancak İsrail bunu çok daha büyük bir ölçekte yapıyor" diye konuştu.