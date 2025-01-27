Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon'dan Filistin Açıklaması: 'Zorla Sürgüne Karşıyız'

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Filistinlilerin kendi topraklarına sahip olma hakkının tartışmasız olduğunu belirterek, "Filistin halkının zorla sürgün edilmesine karşı çıkıyoruz." dedi.

Fajon, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin topraklarından sürülmesine yönelik çağrısını "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Fajon, Slovenya'nın Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıdığını belirterek, "Filistin halkının zorla sürgün edilmesine karşı çıkıyoruz. Filistinlilerin, kendi topraklarına sahip olma hakkı vardır." ifadesini kullandı. Ayrıca, AB ülkelerinin Filistinlilerin sürgün edilmesine karşı net bir tavır alması gerektiğini vurguladı ve Trump'ın çağrısını ulusal hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

Trump, Gazze'deki Filistinlilerin, başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini gündeme getirmişti. "Gazze'nin temizlenmesi için" bu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuştu. Trump, bu planın "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini belirtmişti.

Konunun detaylarını Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştüğünü ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini ifade eden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." dedi.