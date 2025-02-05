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Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: Trump'ın Açıklamaları Filistin Tarihinde Cehaleti Yansıtıyor

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Donald Trump'ın Filistin'e ilişkin açıklamalarını eleştirerek derin bir cehalet olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:00
Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: Trump'ın Açıklamaları Filistin Tarihinde Cehaleti Yansıtıyor

Trump'ın Açıklamaları Eleştirildi

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına yönelik yaptığı açıklamaların Filistin tarihine dair derin bir cehaleti yansıttığını ifade etti.

Fajon'dan Kritik Değerlendirme

Lübnan'da bulunan Fajon, Slovenya’daki yerel bir radyo programına katılarak Trump’ın son açıklamalarını değerlendirdi. Fajon, bölgenin "büyük bir şokla" güne uyandığını belirterek, "(Trump'ın söylemleri), Filistin tarihi ve bölgenin jeopolitik gerçekleri konusunda derin bir cehaleti yansıtıyor. Filistinliler Trump'ın bu açıklamalarını tamamen reddediyor" diye konuştu.

Fajon, Trump’ın ifadelerinin ''kabul edilemez'' olduğunu belirterek, bu tür açıklamaların bölgede yeni huzursuzluk ve şiddetlere yol açabileceği endişesini dile getirdi.

Slovenya'dan BMGK'ya Çağrı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Slovenya'nın bu konudaki siyasi baskıyı artıracağına dikkat çeken Fajon, "Gerçek şu ki, kimse sınırları zorla değiştiremez. Bizler iki devletli çözümü ve kalıcı bir barış sağlanması konusundaki ısrarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Gazze'yi ''Devralma'' Planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki tehlikeli patlamamış bombaların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını belirtmişti.

Gazze’nin tamamen yerle bir olmuş bir yıkım alanı olduğunu vurgulayan Trump, oradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmesinin daha iyi olacağını savundu. "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız" diye ekledi.

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