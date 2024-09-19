Slovenya Dışişleri Bakanı'ndan BMGK'ya Gazze Uyarısı

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon'dan BMGK'ya Önemli Mesajlar

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze konusunun ele alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Fajon, eğer BMGK arasında diyaloğun somut bir faaliyete dönüşmemesi durumunda yeni araçlar kullanmaya hazır olmaları gerektiğini ifade etti.

Orta Doğu'da Felaket Riski

Fajon, BMGK'de yapılan oturumda Orta Doğu'daki duruma dikkat çekerek, "Felaketin eşiğindeyiz" uyarısında bulundu. Gazze'de neredeyse bir yıldır devam eden yıkım ve acının, bölgenin daha geniş bir çatışmaya sürüklenme riskini artırdığına dikkat çeken Fajon, Lübnan'daki gerginliklerin bu durumu açıkça gösterdiğini belirtti.

Uluslararası Hukukun Önemi

Bakan Fajon, çözüm üretimi için öncelikle uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Bunun yanı sıra; olumsuz durumlara, olumlu ve somut adımlarla karşılık verilmesini savundu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilen Filistin kararını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Fajon, BMGK'nın da bu yönde adımlar atması gerekliliğini dile getirdi.

Diplomasi ve İki Devletli Çözüm

Courage (cesaret) kavramının da önemine değinen Fajon, iki devletli çözüm için gerekli sorumlulukların yerine getirilmesinde cesaretin şart olduğunu belirtti. Ayrıca BMGK'nın, dünya barışını inşa etmek için en güçlü birim olduğunu vurgulayarak, diyaloğun yalnızca sözlerden ibaret olmaması gerektiğine dikkat çekti.

Yeni Araçlar ve Daha Fazla Eylem

Son olarak, BMGK'nın yeni bir sayfa açmaya ve yeni araçlar kullanmaya hazır olması gerektiğini ifade eden Fajon, "BMGK'de diyalog anlamlı bir faaliyete yol açmalı; açmıyorsa yeni araçlara geçilmeli" şeklinde bir değerlendirme yaptı.