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Slovenya, İsrail'in Eurovision 2025'ten Çıkarılmasını Talep Etti

Slovenya, Gazze'ye devam eden saldırılar nedeniyle İsrail'in Eurovision 2025'ten çıkarılmasını resmi olarak istedi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 02:28
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 02:28
Slovenya, İsrail'in Eurovision 2025'ten Çıkarılmasını Talep Etti

Slovenya'dan Şok Talep: İsrail'in Eurovision'dan Çıkarılması

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Slovenya, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen saldırıları gerekçe göstererek, İsrail'in 2025 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmaması için resmi bir talepte bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Slovenya'nın bu talebinin, Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) iletildiği ve bu talebin kabul edilmemesi durumunda Slovenya'nın yarışmadan çekilmeyi bir protesto olarak değerlendireceği belirtildi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, 19 Aralık’ta yaptığı açıklamada, İsrail ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini, ancak İsrail'in bu ihlali çok daha büyük bir ölçekte gerçekleştirdiğini vurgulamıştı.

Bu gelişme, uluslararası arenada büyük yankı uyandırırken, Eurovision'un politikaya karışıp karışmayacağı merak ediliyor.

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