DOLAR
35,65 -0,08%
EURO
37,14 -0,04%
ALTIN
3.160,7 -0,69%
BITCOIN
3.713.119,74 1,92%

Slovenya Meclisi, İsrail'e Ticaret Yasağı Talep Etti

Slovenya Meclisi, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrail'e ticaret yasağı getirilmesi için talepte bulundu.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 20:18
Slovenya Meclisi, İsrail'e Ticaret Yasağı Talep Etti

Slovenya Meclisinden İsrail'e Ticaret Yasağı Talepleri

Slovenya Meclisi Dış Politika Komitesi, Dışişleri ve Ekonomi Bakanlıklarına, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrail'e yönelik ticaret yasağı uygulanması talebinde bulundu.

Komitenin Toplantısı ve Açıklamalar

Ljubljana'da toplanan Dış Politika Komitesi, Dışişleri ve Ekonomi Bakanlıklarından, Batı Şeria'daki işgalleri durdurmak amacıyla İsraillilere karşı olası ticaret yasaklarını ve yaptırımları incelemelerini istedi. Komite üyesi Natasa Sukic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkes kararına rağmen İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarına devam ettiğini belirterek, yaptırımların şart olduğunu vurguladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Diplomatik Baskı

Komite üyeleri, Slovenya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine uyma kararını memnuniyetle karşıladı. İsrail'e yönelik diplomatik baskıların artırılması gerektiğini de ifade ettiler.

Bakanların Görüşleri

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, olası yaptırım seçeneklerinin incelendiğini ancak ticaret yasağı konusunda ülkesinin "ellerinin bağlı olduğunu" belirtti. Fajon, ticaret politikasının Avrupa Birliği (AB) sorumluluğunda olduğunu ve iki taraflı işlemler konusundaki seçeneklerinin sınırlı olduğunu vurguladı.

Ekonomi Bakanı Dejan Zidan da, alınacak tedbirlerin AB düzeyinde olması gerektiğini, tek taraflı bir karar alınması durumunda bunun da AB Komisyonunda görüşüleceğini söyledi.

Slovenya'nın Filistin Tutumu

Başbakan Robert Golob, Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararına tamamen uyacaklarını ifade etti. Bu bağlamda, Slovenya daha önce Haziran 2024'te Filistin Devleti'ni resmen tanımıştı.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya Otel Yangını: Sağ Kurtulan Eylem Şentürk Yaşadıklarını Anlattı
2
Ardahan'da Donma Tehlikesi Geçiren Gürcü Aile Kurtarıldı
3
IKBY Meclis Geçici Başkanı Muhammed Süleyman İstifa Etti
4
Kastamonu'da Taksici Cinayeti Davasına Devam Edildi
5
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı Tamamlandı
6
Slovenya Meclisi, İsrail'e Ticaret Yasağı Talep Etti
7
İsrail'in Lübnan ile Ateşkes Anlaşmasını 8 Kez İhlal Edildi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor