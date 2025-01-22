Slovenya Meclisi, İsrail'e Ticaret Yasağı Talep Etti

Slovenya Meclisinden İsrail'e Ticaret Yasağı Talepleri

Slovenya Meclisi Dış Politika Komitesi, Dışişleri ve Ekonomi Bakanlıklarına, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrail'e yönelik ticaret yasağı uygulanması talebinde bulundu.

Komitenin Toplantısı ve Açıklamalar

Ljubljana'da toplanan Dış Politika Komitesi, Dışişleri ve Ekonomi Bakanlıklarından, Batı Şeria'daki işgalleri durdurmak amacıyla İsraillilere karşı olası ticaret yasaklarını ve yaptırımları incelemelerini istedi. Komite üyesi Natasa Sukic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkes kararına rağmen İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarına devam ettiğini belirterek, yaptırımların şart olduğunu vurguladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Diplomatik Baskı

Komite üyeleri, Slovenya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine uyma kararını memnuniyetle karşıladı. İsrail'e yönelik diplomatik baskıların artırılması gerektiğini de ifade ettiler.

Bakanların Görüşleri

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, olası yaptırım seçeneklerinin incelendiğini ancak ticaret yasağı konusunda ülkesinin "ellerinin bağlı olduğunu" belirtti. Fajon, ticaret politikasının Avrupa Birliği (AB) sorumluluğunda olduğunu ve iki taraflı işlemler konusundaki seçeneklerinin sınırlı olduğunu vurguladı.

Ekonomi Bakanı Dejan Zidan da, alınacak tedbirlerin AB düzeyinde olması gerektiğini, tek taraflı bir karar alınması durumunda bunun da AB Komisyonunda görüşüleceğini söyledi.

Slovenya'nın Filistin Tutumu

Başbakan Robert Golob, Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararına tamamen uyacaklarını ifade etti. Bu bağlamda, Slovenya daha önce Haziran 2024'te Filistin Devleti'ni resmen tanımıştı.