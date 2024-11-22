Slovenya, Netanyahu'nun Tutuklama Kararına Saygı Duyduğunu Açıkladı

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından verilen tutuklama emrine yönelik önemli bir açıklama yaptı. Başbakan Golob, UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki karara tam destek verdiğini duyurdu.

Hükümete ait X hesabından paylaşımda bulunan Golob, UCM'nin "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" gerekçesiyle alınan karara saygı gösterdiklerini ifade etti. Ayrıca, ülkesinin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararına tamamen uyacağını belirtti.

Geçen haziran ayında, Slovenya Filistin'i devlet olarak tanıyarak önemli bir adım atmıştı. Bu durum, ülkenin bölgedeki gelişmelere karşı duyarlılığını ve uluslararası hukuka olan bağlılığını göstermektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.