DOLAR
34,57 -0,26%
EURO
36,05 0,48%
ALTIN
3.009,07 -1,67%
BITCOIN
3.405.016,97 -0,41%

Slovenya, Netanyahu'nun Tutuklama Kararına Saygı Duyduğunu Açıkladı

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrine destek verdi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 12:51
Slovenya, Netanyahu'nun Tutuklama Kararına Saygı Duyduğunu Açıkladı

Slovenya, Netanyahu'nun Tutuklama Kararına Saygı Duyduğunu Açıkladı

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından verilen tutuklama emrine yönelik önemli bir açıklama yaptı. Başbakan Golob, UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki karara tam destek verdiğini duyurdu.

Hükümete ait X hesabından paylaşımda bulunan Golob, UCM'nin "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" gerekçesiyle alınan karara saygı gösterdiklerini ifade etti. Ayrıca, ülkesinin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararına tamamen uyacağını belirtti.

Geçen haziran ayında, Slovenya Filistin'i devlet olarak tanıyarak önemli bir adım atmıştı. Bu durum, ülkenin bölgedeki gelişmelere karşı duyarlılığını ve uluslararası hukuka olan bağlılığını göstermektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Engin Altan Düzyatan ile 'Dünya Varmış' Filminin Gala Gecesi
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Nur'u Ağırladı
3
Hamas: İsrail Gazze'ye Yardımı Engellemekte Israr Ediyor
4
1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu İslam Ülkelerinde Yankı Uyandıracak
5
Perge Antik Kestos Çeşmesi 1800 Yıl Aradan Sonra Su Akıtmaya Başladı
6
Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı
7
MVM CEEnergy CEO'su Fritsch, Doğal Gazda Yeni Ortaklıkların Önemini Vurguladı

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak