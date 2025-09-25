Slovenya, Netanyahu'yu 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti

Slovenya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeye girişini yasakladı; karar uluslararası hukuk vurgusuyla duyuruldu.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 16:54
Slovenya, Netanyahu'yu 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti

Slovenya, Netanyahu'yu 'istenmeyen kişi' ilan etti

Başbakanın ülkeye girişi yasaklandı, dışişleri yetkilisi uluslararası hukuka vurgu yaptı

Slovenya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini açıkladı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Neva Grasic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun savaş ve insanlığa karşı suç işlediğinin kamuoyunca bilindiğini vurguladı.

Grasic, ülkenin bugün yapılan hükümet oturumunda alınan kararla Netanyahu'nun Slovenya'ya girişinin yasaklandığını duyurdu.

Hükümet bu kararıyla İsrail'e, Slovenya'nın uluslararası mahkemelerin kararlarına ve uluslararası insancıl hukuka yönelik saygı beklediği yönünde açık bir mesaj gönderiyor.

Slovenya daha önce de İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i istenmeyen kişi ilan etmişti.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belgin Uygur Çekmeköy'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul'da Sona Erdi
2
Sivas'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — Sürücü Yaralandı
3
Bitlis'te Kaya Düşmesi Riskine Karşı Yamaçlar Çelik Ağla Korunuyor
4
Eyüpsultan'da İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Trump: Ukrayna AB ve NATO Desteğiyle Eski Sınırlarına Dönebilir
6
İzmir'de "dini değerlere hakaret" ve müstehcenlik iddiasıyla 2 gözaltı
7
Ersoy: İstanbul'a 9 Ayda 13,5 Milyon Turist — Türkiye Turizmi Rekora Koşuyor

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim