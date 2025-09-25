Slovenya, Netanyahu'yu 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti

Slovenya, Netanyahu'yu 'istenmeyen kişi' ilan etti

Başbakanın ülkeye girişi yasaklandı, dışişleri yetkilisi uluslararası hukuka vurgu yaptı

Slovenya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini açıkladı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Neva Grasic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun savaş ve insanlığa karşı suç işlediğinin kamuoyunca bilindiğini vurguladı.

Grasic, ülkenin bugün yapılan hükümet oturumunda alınan kararla Netanyahu'nun Slovenya'ya girişinin yasaklandığını duyurdu.

Hükümet bu kararıyla İsrail'e, Slovenya'nın uluslararası mahkemelerin kararlarına ve uluslararası insancıl hukuka yönelik saygı beklediği yönünde açık bir mesaj gönderiyor.

Slovenya daha önce de İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i istenmeyen kişi ilan etmişti.