Slovenya, Orta Doğu'ya Dikkat Çekecek

Slovenya'nın BMGK Dönem Başkanlığı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dönem başkanlığını üstlenen Slovenya, eylül ayı boyunca dikkatini Orta Doğu'daki gelişmelere yönlendirecek. Bu bağlamda, Slovenya'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Zbogar, basın toplantısı düzenleyerek önemli detayları paylaştı.

Üst Düzey Toplantılar ve Ele Alınacak Konular

Zbogar, Slovenya Başbakanı Robert Golob’un liderliğinde 25 Eylül'de gerçekleştirilecek üst düzey katılımlı oturumda, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukukun önemi üzerinde duracaklarını belirtti. Ayrıca, BMGK kararlarının uygulanabilirliğinin yanı sıra, çok taraflı sistemin güçlendirilmesi konularının tartışılacağı bilgisini verdi.

Çocuklar ve Kadınların Durumu

Zbogar, mevcut krizlerin en çok çocuklar ve kadınları etkilediğini vurguladı. "Dünya giderek daha kaotik bir hale geliyor. Kurallara saygı azalırken, güvenin tekrar tesis edilmesi gerektiğini düşünüyorum," diyerek bu konudaki düşüncelerini aktardı.

Öncelikli Konular: Gazze ve Batı Şeria

Öne çıkan konular arasında, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki durumu değerlendirmek ve esirlerin koşullarını görüşmek yer alıyor. Ayrıca, 26 Eylül'de Arap Ligi'nin katılımıyla geniş çaplı bir Orta Doğu oturumu gerçekleştirilecek. Zbogar, Gazze'ye insani yardım mekanizmalarının oluşturulmasının ve yasa dışı yerleşim yerlerinin ele alınmasının da gündeme geleceği bilgisini verdi.

Ateşkes Çağrısı

Zbogar, Gazze'de ateşkes sağlanmasının aciliyetine dikkat çekerek, "Bu acının sona ermesi gerekiyor," şeklinde konuştu. Ayrıca, her toplantıda Gazze'deki olumsuz gelişmelerin masaya yatırdığını belirterek, bu süreçte sorumluluk taşımanın zorluğuna da değindi.