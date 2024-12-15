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SMDK Başkanı Bahra, Suriye'de Geçiş Hükümeti İçin İhtiyaç Duyulduğunu Vurguladı

SMDK Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye’nin geleceği için tek bir geçiş hükümetine ihtiyaç olduğunu ve Esed rejiminin sona ereceğinden emin olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 14:58
SMDK Başkanı Bahra, Suriye'de Geçiş Hükümeti İçin İhtiyaç Duyulduğunu Vurguladı

SMDK Başkanı Bahra, Suriye'yi Yönetmek İçin Geçiş Hükümeti Bekliyor

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'yi yönetecek tek bir geçiş hükümeti için büyük bir heyecan içinde olduklarını ifade etti.

Bahra, Suriye'deki Esed rejiminin yıkılması sonrası ülkenin geleceği hakkında AA'ya yaptığı açıklamada, geçiş sürecinde koalisyon ve ona bağlı kurumların kararlara katılımının önemli olduğunu vurguladı.

Geçiş Hükümetinin Önemi

Bahra, "Suriye'yi yönetecek ve yerel konseyleri güçlendirecek tek bir geçiş hükümetini sabırsızlıkla bekliyoruz." diyerek, Suriye ordusunun da tüm askeri grupları kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılmasını gerektiğini belirtti.

SMDK Başkanı, yeni hükümetin Esed döneminin aksine halka hizmet edeceğini, tek adam yönetiminin yaşanmayacağını ve Suriye'nin tüm halkına ait olacağını ifade etti.

Esed Rejiminin Çöküşü

Devrimin başından bu yana Esed rejiminin yıkılacağına inandıklarını belirten Bahra, Esed'in Suriye'yi yıkıma sürüklediğini ve yüz binlerce Suriyelinin mağdur olduğunu kaydetti. "Esed, bu süreçte uluslararası barışçıl çözümleri yok etti ve halkın askeri operasyona olan inancını artırdı," dedi.

Adalet ve Geçiş Süreci

Bahra, geçiş sürecinin adalet ve hesap verebilirlik temelinde ilerlemesi gerektiğinin altını çizdi. Suriyelilerin temel talebi olan adalet ve hesap verebilirlik konusuna dair önemli adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

"Geçiş dönemi adaleti için bağımsız bir organın oluşturulmasını sağlayacağız," diyen Bahra, savaş sonrası Suriye'nin yeniden inşasının önemine işaret etti.

Koalisyonun Geleceği

SMDK'nın, Şam'ın özgürleştirilmesinden bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Bahra, uluslararası kararların geçiş sürecini güvence altına alacağını belirtti. Bahra, BM Güvenlik Konseyi'nin 2118 ve 2254 sayılı kararlarının önemini vurguladı.

"Hedefimiz, güvenli bir ortamda özgür seçim süreçlerini gerçekleştirmek ve Suriye halkının iradesini yansıtacak bir yönetim kurmaktır," diyerek, Suriye'nin geleceği için umutlu olduğunu belirtti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Beşşar Esed...

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'yi yönetecek ve yerel konseyleri güçlendirecek tek bir geçiş hükümetini sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. SMDK Başkanı Bahra, Suriye'deki Esed rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkenin geleceğiyle ilgili AA'ya açıklamalarda bulundu.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Beşşar Esed...

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'yi yönetecek ve yerel konseyleri güçlendirecek tek bir geçiş hükümetini sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. SMDK Başkanı Bahra, Suriye'deki Esed rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkenin geleceğiyle ilgili AA'ya açıklamalarda bulundu.

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