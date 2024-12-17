SMDK, Muhammed el-Beşir'in Geçici Hükümetini Destekliyor

SMDK'den Destek Açıklaması

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Baas rejiminin devrilmesinin ardından Muhammed el-Beşir tarafından kurulan geçici hükümete destek verdiklerini duyurdu. SMDK, çöken Esed rejimi sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının uygulanmasının devrimci güçlerin tasarrufuna geçtiğini bildirdi.

Halkın Taleplerine Destek

SMDK'nın yaptığı yazılı açıklamada, Koalisyonun Suriye halkının özgürlük, adalet ve demokrasi taleplerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Rejimin askeri olarak devrilmesinin ardından Suriye'ye ilişkin 2254 sayılı BMGK kararının uygulanması, Suriyeli siyasi, sivil ve askeri tarafların oluşturduğu devrimci güçlerin tasarrufuna geçmiştir." ifadesine yer verildi.

BM'nin Rolü ve Geçici Hükümet Desteği

BMGK'nın 2254 sayılı kararının hayata geçirilmesinin Suriye halkı ve devrimci güçler için faydalı olacağı vurgulandı. Açıklamada, "BMGK'nin 2254 sayılı kararı, Suriyelilerin ve liderlerinin kontrolünde, Suriyeliler arası bir diyalogla yürütülecek bir siyasi süreci ön görmektedir. Dolayısıyla BM'nin bu noktadaki rolü, Suriyelilerin talep etmesi halinde uzmanlık desteği ve istişareyle sınırlı olacaktır." denildi.

Ayrıca, "Rejimin devrilmesinden sonra Sayın Muhammed el-Beşir tarafından oluşturulan geçici hükümeti destekliyoruz. Mevcut aşamada Suriye'de bir yürütme gücünün bulunması zaruridir" ifadesine vurgu yapıldı.

Yeni Yönetim ve Anayasa Süreci

Açıklamada, BMGK'nin Suriye'ye ilişkin kararının Tam Yetkili Geçici Yönetim Kurulu'nun ölçütlerini belirlediğine dikkat çekildi. Herhangi bir yönetim kurulunun mezhepçilik temelinde değil, Suriyelilerin güvenine haiz olması gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda, yeni Anayasa taslağın oluşturulması, seçimlerin gerçekleştirilmesi ve Suriyelilerin temsil edildiği bir meclisin kurulması gibi görevler belirtildi.

Tam Yetkili Geçici Yönetim Kurulu'nun görev süresi ise 18 ay olarak ifade edildi. Ülkedeki askeri ve siyasi ulusal güçlerin birlikte hareket etmesinin yeni Suriye'nin inşası için zaruri olduğu vurgulandı ve Suriye halkına karşı savaş suçları işleyenlerin adalet önüne çıkarılması gerektiği belirtildi.