SMO, Münbiç'teki Ureyme ve Um Dadat'ı PKK/YPG'den Kurtardı

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'teki Terör Temizliğine Devam Ediyor

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Münbiç ilçesinin Ureyme beldesi ile Um Dadat köyünü başarıyla kurtardı. Operasyon çerçevesinde SMO, bu bölgedeki terör unsurlarını etkisiz hale getirerek, halkın güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Münbiç'te Halk Teröre Karşı Ayaklandı

Öte yandan, Münbiç içinde de Araplar, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı direnç göstererek örgütün elindeki bazı kişileri kurtarmak için harekete geçti. İlçe hapishanesinde alıkonulan bu bireylerin serbest bırakılması yönünde halkın tepkileri artış gösteriyor.

Operasyonun Detayları

1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi, terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmişti. SMO’nun ilerleyişi, bölgedeki muhaliflerin moral bulmasını sağlarken, Münbiç’te güvenliğin yeniden tesis edilmesine de katkı sunuyor.

Münbiç'in Stratejik Önemi

Münbiç, ABD ve Rusya'nın taahhütlerine rağmen hala PKK/YPG'nin kontrolü altında bulunuyor. Terör örgütü, bu ilçeyi Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin verdiği destekle işgal etmişti. ABD, Türkiye’ye PKK/YPG’lilerin bu bölgeden ayrılacağına dair söz vermiş ancak bunu yerine getirmemiştir.

Ayrıca, Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile varılan mutabakatta Münbiç'ten teröristlerin çıkarılacağını taahhüt etse de sonuç alınamamıştır. PKK/YPG, Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında açmayı hedeflediği terör koridorunda Münbiç'i stratejik bir merkez olarak görmektedir.

Türkiye, Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı ile Afrin-Tel Rıfat ve Münbiç arasında doğrudan bir bağlantı sağlamak için önemli adımlar atmıştır.